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2018年11月26日星期一
張文光
三言堂
世紀．一一兩岸：尋找高雄市的未來 / 文．何明修／編輯．彭月
世紀．夕拾朝花：西西里的美麗傳說，之破滅 / 文．黃念欣
改革開放40年的故事 ／文．劉頌陽 / 文．劉頌陽
乜議員 / 尊子
軟禁 / 譚蕙芸
愛國馬拉松 / 張文光
英華書院歷史 令人感動 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
珍惜水資源 / 竹間守晨花
蘋果批 / 吳靄儀
應對家長的策略 / 陳漢森
Hall Life / 馬家輝
高雄愛電影 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
餘韻 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
食口水尾與敏感 / 鄭志文
愛得太慢 / 區家麟
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【明報文章】愛國太煩，有時變成滋擾。
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