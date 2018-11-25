作家專欄
石琪

傾偈集

下一篇 上一篇

城市的野生動物 / 石琪

【明報文章】地球上的野生動物若非絕種，也急速減少。增多的是人類畜養食用的牛羊豬雞鴨，和貓狗等寵物。人們愛吃愛玩的水族，亦愈來愈多人工培育了。

上 / 下一篇新聞