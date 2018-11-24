作家專欄
葉劉淑儀

三言堂

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國際政壇的嫩與老（四） / 葉劉淑儀

【明報文章】前文提到，老人政治是美國政圈的常態，參議院和眾議院均有為數不少七八十歲的資深議員，情况似乎跟近年「小鮮肉」和「小花」當道的歐洲政壇恰恰相反。

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