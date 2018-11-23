作家專欄
陶囍

錦上路

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救世 / 陶囍

【明報文章】《逆向誘拐》用心良苦，急欲喚醒裝睡的人，放在此時此地此模樣的香港，無疑是善念善禱的一闋福音。用力過猛卻有失含蓄，最後還要再來一次救世十式，不留半點餘韻，離場後，有點興味索然。

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