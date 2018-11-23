作家專欄
日光

七齣好戲

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京都楓與靜 / 日光

【明報文章】秋紅不似預期，據說與今夏極端天氣有關，令楓葉變紅顏色不均，加上京都十一月中仍未冷，葉未變紅且帶綠，更見疏落枯葉之現象。不過京都還是京都——賞楓聖地。

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