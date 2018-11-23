作家專欄
文．楊不歡

世紀

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世紀．不歡而談：清朝皇帝吃頓飯 / 文．楊不歡

【明報文章】宮鬥劇的熱潮是不是過不去了？《延禧攻略》在大陸洗版兩個月，又攻佔香港屏幕，這廂你方唱罷，那邊《如懿傳》又登場了。還是那些人物，換了批演員，對調了忠奸，同樣的歷史用不同的想像又講了一遍。

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