作家專欄
關銘潔

自由談

下一篇 上一篇

為什麼要選你 / 關銘潔

【明報文章】近日在台，到處看到有關月底「九合一」選舉的看板和掃街拉票；適逢其會，遂步入選舉總部，參加活動如嘉年華及造勢大會。不論形式，參選人懇賜一票的拜託不絕於耳，但鮮有述說政見。

上 / 下一篇新聞