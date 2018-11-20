作家專欄
區家麟

2047夜

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做記者最怕聽到一句話 / 區家麟

【明報文章】可能我有點自虐狂，當記者或做時事節目主持，尤其是訪問達官貴人時，我最害怕聽到受訪者一句話：「你的問題問得真係好！」

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