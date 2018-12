【明報文章】「文學與環境學會」(Association for the Study of Literature and Environment, ASLE)是全美最大的環境研究學會,在世界各地也有分會。學會兩年一度的會議將於明年在加州的加利福尼亞大學戴維斯分校舉行,今屆主題是「燃燒中的樂園」(Paradise on Fire)。「樂園」既指會場加州,也指向我們身處的現實世界。主辦單位思考當「樂園」(或譯天堂)面臨嚴峻考驗之時,我們應如何想像、書寫、抗爭及應對?