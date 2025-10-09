明報新聞網
江門3官因基孔防疫被免 一人投江

【明報專訊】江門周增2480宗基孔肯雅熱個案，噴藥、剷綠植等滅蚊行動仍在進行。市人大常委會周二（7日）召開會議，主管衛健工作的副市長、衛健局局長一同被免職。當地坊間流傳一名對衛生防疫負有領導責任的官員跳江自殺，生死未明，有傳是被免的江門副市長周佩珊。對於自殺傳聞，本報未能從官方獲得證實。

日增逾200宗 疫情仍處高位

9月28日至10月4日，江門市新增報告2480宗基孔肯雅熱本地個案，遠高於第二位的先前疫情核心佛山（157宗），目前每日新增確診仍逾200宗。廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長康敏指出，江門市基孔肯雅熱疫情目前快速上升勢頭已得到初步遏制，但仍在較高水平波動。

江門市人大常委會周二發布決定，要求全市全面加強病媒生物防控，並納入該市國民經濟和社會發展規劃中。決定將蚊、鼠、蠅、蟑螂和蚤類劃入病媒生物，並規定的個人責任具體到「每天清理房前屋後積水，不得在樓頂天台堆放雜物，建議不種養水養植物」。

江門市人大常委會會議還決定，免去周佩珊的副市長職務，劉學文的衛生健康局局長職務，陳軍凱的信訪局局長職務。9月20日的江門市基孔肯雅熱疫情發布會，由時任副市長的周佩珊主持，劉學文也在現場。

江門市全體公務員及事業編單位人員國慶中秋銷假，政府下令將「大滅蚊」作為當前最重要「政治任務」。據了解公務員系統內部目前處於高壓狀態，民間則因砍樹及清理民宅綠化多有怨言。

明報記者

相關字詞﹕副市長 大滅蚊 基孔肯雅熱 江門

