黃金周跨區人流逾24億次 歷史新高

日均逾3億人次 按年增6.2%

其中，累計鐵路客運量預計1.53億人次，日均1924萬人次，按年增長2.6%；累計水路客運量預計1167萬人次，日均146萬人次，按年增長4.2%；累計民航客運量預計1917萬人次，日均240萬人次，按年增長3.4%。最多人出行的公路人員流動量，預計22.47億人次，日均超2.8億人次，按年增長6.5%。

交通運輸部負責人稱，今年十一假期公眾出行意願較強，從出行規模看，旅遊流、探親流高位疊加；從出行分佈看，假期首日迎來出行最高峰，全社會跨區域人員流動量達3.36億人次；從出行目的地看，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等城市群以及西安、長沙、武漢等都市圈客流集中。

另據國家鐵路集團數據，全國鐵路8日迎來返程客流高峰，預計發送旅客2175萬人次，計劃加開旅客列車2189列。各地鐵路部門全力應對返程客流高峰，在熱門方向和區間及時增加運力投放。

多地高速公路前日至昨日持續擁堵。7日下午，深圳龍崗區高速收費站近瀋海高速的車流一眼望不到頭。廣東廣播電視台指，採訪車大概40分鐘後才通過近5公里的擁堵路段。