明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

黃金周跨區人流逾24億次 歷史新高

【明報專訊】交通運輸部數據顯示，10月1日至8日的中秋國慶假期，全國累計跨區域人員流動量預計24.32億人次，日均3.04億人次，按年增長6.2%，創歷史新高。

日均逾3億人次 按年增6.2%

其中，累計鐵路客運量預計1.53億人次，日均1924萬人次，按年增長2.6%；累計水路客運量預計1167萬人次，日均146萬人次，按年增長4.2%；累計民航客運量預計1917萬人次，日均240萬人次，按年增長3.4%。最多人出行的公路人員流動量，預計22.47億人次，日均超2.8億人次，按年增長6.5%。

交通運輸部負責人稱，今年十一假期公眾出行意願較強，從出行規模看，旅遊流、探親流高位疊加；從出行分佈看，假期首日迎來出行最高峰，全社會跨區域人員流動量達3.36億人次；從出行目的地看，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等城市群以及西安、長沙、武漢等都市圈客流集中。

另據國家鐵路集團數據，全國鐵路8日迎來返程客流高峰，預計發送旅客2175萬人次，計劃加開旅客列車2189列。各地鐵路部門全力應對返程客流高峰，在熱門方向和區間及時增加運力投放。

多地高速公路前日至昨日持續擁堵。7日下午，深圳龍崗區高速收費站近瀋海高速的車流一眼望不到頭。廣東廣播電視台指，採訪車大概40分鐘後才通過近5公里的擁堵路段。

上 / 下一篇新聞