明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

資深天使投資人 IT先驅肖慶平西藏車禍亡

【明報專訊】多名IT界人士證實，中國IT第一代從業者，資深天使投資人肖慶平（圖）6日在西藏古冰川自然保護區附近因車禍不幸離世，終年61歲。肖慶平是天使百人會發起人，以及該基金創始管理合伙人，北京掌上通網絡股份有限公司董事長。

友人悼念：支持公益熱情善良

綜合極目新聞和紅星新聞報道，資深公益人鄧飛7日在朋友圈發文悼念，證實肖慶平6日在西藏意外車禍離世 ，他稱肖慶平一直支持公益項目，「在2013年和我們一起創立發起兒童安全基金，共同守護鄉村兒童免於拐賣等各種傷害，他是一個熱情、善良的湖南人。」

掌上通工作人員稱，後續會發布公告。西藏昌都市殯儀館證實，接到肖慶平遺體，死因為車禍。

網絡傳出肖慶平最後一條朋友圈信息顯示，其於10月5日穿過怒江72道拐，抵達來古冰川自然保護區。來古冰川位於西藏昌都市八宿縣。

公開資料顯示，61歲的肖慶平在湖南大學畢業後，曾在湖南一家主要出口美國的外貿工廠擔任車間主任，當時的他年輕氣盛，風頭正勁，但一位香港代理商對他很不屑，直指其「不懂外貿」。受此刺激，他下定決心考上了對外經貿大學碩士研究生。

投資逾40項目 冀助青年成功

碩士畢業後，肖慶平選擇闖蕩海南，先後從事外貿和實業。1995年，一次出差美國的經歷讓他對IT行業產生濃厚興趣，當年他就投資威龍電腦80多萬元（人民幣，下同），開啟了投資之路。後來威龍電腦被上市公司併購，肖慶平順利退出。他隨後參與組建中保信託投資公司。1999年，中保信託與四大行相關部門合併組建銀河證券，肖慶平選擇考到中國人民大學讀博士。

肖慶平自此後成為一名專業投資人，深度介入國內互聯網行業，投資了多家互聯網公司，也為新浪、聯眾遊戲等企業出謀劃策。2013年，肖慶平參與發起了天使百人會。據他2021年撰寫的關於自己的投資經歷中自述，他投了40多個項目，總額近1億元人民幣，「我用這些錢去買房，早就是10億萬富翁了……我投資年輕人，希望幫助他們成功。」

相關字詞﹕去世 車禍 資深公益人鄧飛 西藏古冰川自然保護區 肖慶平 資深天使投資人 資深投資人

上 / 下一篇新聞