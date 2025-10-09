資深天使投資人 IT先驅肖慶平西藏車禍亡

友人悼念：支持公益熱情善良

綜合極目新聞和紅星新聞報道，資深公益人鄧飛7日在朋友圈發文悼念，證實肖慶平6日在西藏意外車禍離世 ，他稱肖慶平一直支持公益項目，「在2013年和我們一起創立發起兒童安全基金，共同守護鄉村兒童免於拐賣等各種傷害，他是一個熱情、善良的湖南人。」

掌上通工作人員稱，後續會發布公告。西藏昌都市殯儀館證實，接到肖慶平遺體，死因為車禍。

網絡傳出肖慶平最後一條朋友圈信息顯示，其於10月5日穿過怒江72道拐，抵達來古冰川自然保護區。來古冰川位於西藏昌都市八宿縣。

公開資料顯示，61歲的肖慶平在湖南大學畢業後，曾在湖南一家主要出口美國的外貿工廠擔任車間主任，當時的他年輕氣盛，風頭正勁，但一位香港代理商對他很不屑，直指其「不懂外貿」。受此刺激，他下定決心考上了對外經貿大學碩士研究生。

投資逾40項目 冀助青年成功

碩士畢業後，肖慶平選擇闖蕩海南，先後從事外貿和實業。1995年，一次出差美國的經歷讓他對IT行業產生濃厚興趣，當年他就投資威龍電腦80多萬元（人民幣，下同），開啟了投資之路。後來威龍電腦被上市公司併購，肖慶平順利退出。他隨後參與組建中保信託投資公司。1999年，中保信託與四大行相關部門合併組建銀河證券，肖慶平選擇考到中國人民大學讀博士。

肖慶平自此後成為一名專業投資人，深度介入國內互聯網行業，投資了多家互聯網公司，也為新浪、聯眾遊戲等企業出謀劃策。2013年，肖慶平參與發起了天使百人會。據他2021年撰寫的關於自己的投資經歷中自述，他投了40多個項目，總額近1億元人民幣，「我用這些錢去買房，早就是10億萬富翁了……我投資年輕人，希望幫助他們成功。」