四中全會前夕 黨媒連刊中財委8文提振信心

【明報專訊】中共二十屆四中全會本月20日至23日召開前夕，《人民日報》上月底開始連續推出8篇財經論述，為中國經濟形勢作信心喊話，並回應「中國經濟唱衰論」，被認為傳遞穩預期、強信心、促發展的強烈信號。

該「習近平經濟思想指引下的中國經濟專論」系列文章，署名「鐘才文」（中央財經委員會文章），分析指文章深入系統闡述中國經濟長期穩定發展的內在邏輯，傳遞中國經濟政策信號並為四中全會造勢。

稱習思想指導下經濟穩健發展

二十屆四中全會將研究關於制定十五五規劃的建議。在《人民日報》該系列經濟文章，開篇文章指出，在習近平經濟思想指引下，中國經濟走出了一條與世界其他主要經濟體形成鮮明對比的穩健發展之路。

第二篇文章指出，中國能夠保持長期穩定發展，其背後蘊藏深刻的內在邏輯。文章稱，中共長期執政，能夠避免西方多黨制下的政策短視、朝令夕改等，為中國經濟長期發展提供重要「穩定錨」。

第三篇文章回應個別唱衰中國經濟之聲並作出判斷：「總的看，中國經濟形有分化、勢在向好、未來可期」。第四篇評論文章強調，中國經濟加快轉型升級，將為世界各國帶來前所未有的重大機遇。

在第五篇文章中，闡明了中國宏觀政策的確定性；第六篇評論文章，強調中國高度重視區域發展不平衡問題。

談及中國發展「為世界提供了什麼？」第7篇文章給出答案：是巨大機遇，而絕非所謂「衝擊」。最後，第八篇「深入了解中國就會堅定相信中國」則向其他國家喊話，文章引述了國家主席習近平的「金句」：「與中國同行就是與機遇同行，相信中國就是相信明天，投資中國就是投資未來。」

