明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

解放軍三地出征赴馬聯演 駐港部隊參與

【明報專訊】解放軍海軍銀川艦、海軍井岡山艦、海軍荊門艦昨（8日）上午分別從三亞、湛江和香港軍港出發，前往馬來西亞參與15日至23日舉行的「和平友誼2025」中馬聯合演習。

解放軍南部戰區披露，出征儀式昨晨8時許舉行，參加聯合演習的南部戰區陸軍、海軍、空軍，駐香港部隊和聯勤保障部隊的700多名官兵整齊列隊，聽令出征。參演部隊隨後分別從廣東湛江、海南三亞、香港3地軍港出征，通過海上輸送方式（乘搭3艘軍艦）前往馬來西亞。

南部戰區指出，此次聯合演習以「人道主義救援減災與海上安全」為課題，中馬雙方共投入參演兵力1000餘人，輪式車輛、水面艦艇、直升機、無人設備和各型軍械等參演裝備500多台（部、具）。聯合演習期間，雙方還將開展文化體育交流、艦艇開放等活動。

主題「人道救援海上安全」

目前中菲南海主權爭議熾熱，馬來西亞亦有部分海域靠近南海，外界關注中馬演習時機和用意。南部戰區強調，此次演習是「根據年度軍事合作計劃進行，是「和平友誼」系列聯合演習第6次舉行，該系列聯演由中馬共同創始，已成為具有較大地區影響力的聯演品牌。

中國國防部表示，「和平友誼」聯合演習旨在深化中國與東南亞國家軍隊務實合作，提升共同應對非傳統領域安全威脅、維護地區和平穩定的能力。國防部稱，已邀請其他東盟國家派員觀摩。

相關字詞﹕南海 和平友誼 駐港部隊 中馬海軍聯合演習

上 / 下一篇新聞