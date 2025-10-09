解放軍三地出征赴馬聯演 駐港部隊參與

解放軍南部戰區披露，出征儀式昨晨8時許舉行，參加聯合演習的南部戰區陸軍、海軍、空軍，駐香港部隊和聯勤保障部隊的700多名官兵整齊列隊，聽令出征。參演部隊隨後分別從廣東湛江、海南三亞、香港3地軍港出征，通過海上輸送方式（乘搭3艘軍艦）前往馬來西亞。

南部戰區指出，此次聯合演習以「人道主義救援減災與海上安全」為課題，中馬雙方共投入參演兵力1000餘人，輪式車輛、水面艦艇、直升機、無人設備和各型軍械等參演裝備500多台（部、具）。聯合演習期間，雙方還將開展文化體育交流、艦艇開放等活動。

主題「人道救援海上安全」

目前中菲南海主權爭議熾熱，馬來西亞亦有部分海域靠近南海，外界關注中馬演習時機和用意。南部戰區強調，此次演習是「根據年度軍事合作計劃進行，是「和平友誼」系列聯合演習第6次舉行，該系列聯演由中馬共同創始，已成為具有較大地區影響力的聯演品牌。

中國國防部表示，「和平友誼」聯合演習旨在深化中國與東南亞國家軍隊務實合作，提升共同應對非傳統領域安全威脅、維護地區和平穩定的能力。國防部稱，已邀請其他東盟國家派員觀摩。