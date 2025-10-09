美倡台軍費增至GDP10% 國民黨：等同戰時狀態

John Noh今年4月曾提到台灣軍隊需做更多改革，他前天出席美國國會聽證會時表達同樣立場，並強調台灣面臨生存威脅，支持軍費增至GDP的10%。

針對John Noh的看法，顧立雄昨接受台媒聯訪時指出，核心防衛支出明年應該會超過GDP的3%，並逐步增加，最終實踐賴清德承諾佔GDP5%目標。顧立雄表示，在不對稱能力的建構、防衛韌性、後備能力提升、對於灰色地帶襲擾的應處，這4大面向需要增加防衛預算。

國民黨立法院黨團昨召開記者會批評增加軍費。據《聯合報》報道，對於John Noh宣稱軍費應佔GDP的10%，國民黨團首席副書記長林沛祥表示，這樣高比例的軍事預算通常代表台灣已經進入戰爭狀態，「現在是這樣？若真如此要問美國的承諾在哪？」

國民黨立委陳玉珍指出，GDP的10%相當於台灣政府總預算的83%左右都放在防務預算上；陳批評這是窮兵黷武，就是讓台灣進入備戰狀態。