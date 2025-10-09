回應賴清德「新兩國論」 國台辦：「台獨」必亡

賴清德日前接受美國廣播節目專訪時，再次提到「兩岸互不隸屬」，稱大陸軍事演習破壞印太區域和平穩定，要提高台灣國防預算、與民主陣營共同對大陸發揮威懾力量。

國台辦發言人陳斌華表示，賴清德又在渲染「大陸威脅」，兜售「台獨」分裂謬論，又在鼓噪「以武謀獨」、「倚外謀獨」，又在蒙騙台灣民眾和國際輿論，充分暴露其「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的「台獨」本性。

陳斌華說，賴清德上台一年多來，不斷煽動「反中抗中」，持續升高兩岸對立對抗、加劇台海緊張局勢，窮兵黷武、備戰謀獨，把台灣推向兵兇戰危的險境。與此同時，無原則媚外、無底線賣台，大肆揮霍民脂民膏，對外部勢力賣身投靠、輸誠跪舔，任由外部勢力予取予求，嚴重損害台灣企業、民眾的切身利益，不惜葬送台灣經濟命脈和發展前景。他正告賴清德及民進黨當局，統一大勢不可阻擋，「倚外謀獨」注定失敗，「以武謀獨」加速滅亡。