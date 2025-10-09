明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

回應賴清德「新兩國論」 國台辦：「台獨」必亡

【明報專訊】國台辦昨（8日）就台灣領導人賴清德「新兩國論」言論作出回應，批評賴清德與台獨勢力不過是「撼樹蚍蜉」，終將被掃入歷史的垃圾堆。

賴清德日前接受美國廣播節目專訪時，再次提到「兩岸互不隸屬」，稱大陸軍事演習破壞印太區域和平穩定，要提高台灣國防預算、與民主陣營共同對大陸發揮威懾力量。

國台辦發言人陳斌華表示，賴清德又在渲染「大陸威脅」，兜售「台獨」分裂謬論，又在鼓噪「以武謀獨」、「倚外謀獨」，又在蒙騙台灣民眾和國際輿論，充分暴露其「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的「台獨」本性。

陳斌華說，賴清德上台一年多來，不斷煽動「反中抗中」，持續升高兩岸對立對抗、加劇台海緊張局勢，窮兵黷武、備戰謀獨，把台灣推向兵兇戰危的險境。與此同時，無原則媚外、無底線賣台，大肆揮霍民脂民膏，對外部勢力賣身投靠、輸誠跪舔，任由外部勢力予取予求，嚴重損害台灣企業、民眾的切身利益，不惜葬送台灣經濟命脈和發展前景。他正告賴清德及民進黨當局，統一大勢不可阻擋，「倚外謀獨」注定失敗，「以武謀獨」加速滅亡。

相關字詞﹕一個中國 台獨 統一 賴清德 陳斌華 國台辦

上 / 下一篇新聞