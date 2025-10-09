明報新聞網
中國

中國要聞

美兵推 以北京視角模擬攻台：精準打擊慷慨勸降 聚焦戰後控制 是否封鎖台灣無定論

【明報專訊】在台灣「雙十節」前夕，美國媒體於當地時間周二（7日）披露兩場兵棋推演，表明中國大陸將盡力實現兩岸統一。紐約雪城大學於8月舉行的兵推顯示，北京給台灣的信息十分明確，在有利條件下接受統一，否則將面臨毁滅。給美國與美國民眾的信息也同樣明確，這是中國內政，不值得美國人為此犧牲生命。另外，於9月份的另一場兵推顯示，台灣在解放軍封鎖下僅能撐11天即耗盡液化天然氣（LNG），突顯這是台灣的致命弱點。

美國的國防事務分析平台「戰爭困境」（War on the Rocks）周二（7日）刊文指出，雪城大學8月舉行兵推，要求現任與前任25名美國官員放下慣常的防守視角，嘗試以北京的思維模擬台北可接受的投降條件，及北京如何從軍事行動轉為對台政治控制。

參與者多對解放軍深入了解

雪城大學這場兵推為期2天，初衷是憂心外界對大陸奪台的決策思維理解不足，成員包括美國國務院、國防部、中央情報局（CIA）前官員，有些具軍事背景，有些則是國際關係領域的資深學者，半數對解放軍或中共有深入了解。

指陸或准台自治 低程度介入

「戰爭困境」總結這次兵推的文章指出，兵推最合理的假設情境為大陸對台灣的軍事基礎設施發動精準打擊，同時提出慷慨的投降條件，例如保留地方自治、維持民主制度，以及大陸行政機構的最低限度介入。

分析：解放軍久疏戰陣或存局限

這次的兵推也讓人直視中國軍力的局限。「戰爭困境」的文章指出，解放軍自1979年以來未參加重大戰爭，從未大規模登陸，後勤體系未受檢驗，指揮架構政治干預嚴重。這與多數美方兵推中假設其「高效、現代化」的情境大不相同。不過，這些局限並沒有使中國變得軟弱，而是更加謹慎。

兵推結束時，仍有若干關鍵性問題並無定論。參與者對大陸是否會選擇封鎖台灣意見分歧。也有人示警，若台灣試圖突破封鎖，情勢極可能迅速升級為全面衝突。

另外，據《華爾街日報》周二報道，美國共和黨參議員里基茨（Pete Ricketts）與民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons），兩人參與美國智庫「保衛民主基金會」（FDD）與台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）共同舉辦的兵推演習，並於9月聯合提案。

該場兵推發現台灣約97%的能源依賴海運進口，若供應線遭解放軍全面切斷，液化天然氣庫存可能在11天內耗盡，導致全島發電能力癱瘓，這也是台灣最致命的弱點。

指陸或藉「檢疫」之名鎖台

兵推同時顯示，大陸中斷台灣海運貿易，會使美國的決策更加複雜。例如，由於封鎖被視為戰爭行為，北京可能以執法或公共衛生名義宣布「檢疫行動」，要求駛往台灣的船隻接受檢查；如此，反令台灣與美國陷入兩難，必須決定是否動用武力回應，並冒被指為挑起衝突的風險。

