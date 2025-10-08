賴雙十前稱陸軍演破壞穩定

國台辦曾批不思悔改害慘台灣

台灣的「總統府官網」昨發布賴清德受訪內容，有關言論也被島內認為是他為即將發表的雙十講話放風。對於兩岸現狀，賴清德指摘大陸在台灣海峽進行軍演「破壞區域的和平穩定」。他聲稱台灣沒有放棄尋求兩岸和平共榮的目標，「我們對和平有理想、沒有幻想，我們認為和平必須要靠實力才能夠得到。」

賴清德稱若有機會與美國總統特朗普直接對話，會建議特朗普特別留意北京目前不僅在台海進行愈來愈大規模的軍演，在東海、南海也擴大軍事存在。他又表示，如果特朗普能夠讓大陸永遠放棄對台發動武力攻擊，特朗普必然是諾貝爾和平獎得主。

自賴清德上台後，大陸多個部門多次批評其頑固堅持「台獨」分裂立場。國台辦上月24日炮轟賴清德無底線賣台媚外，任由外部勢力予取予求；在窮兵黷武的邪路上狂奔，不惜將台灣推向兵凶戰危的險境。國防部8月也曾痛斥賴當局認賊作父，民族敗類。