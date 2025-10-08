李強明訪朝鮮將晤金正恩 韓：冀中方為半島和平出力

根據外交部資料，這是時隔16年後，中國總理再度訪朝。李強是應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮政府邀請，以中共中央政治局常委、國務院總理身分前往平壤進行訪問。針對中方對此訪有何期待，中國外交部發言人表示，中方願意此訪為契機，同朝方一道，以兩黨兩國最高領導人重要共識為指引，加強戰略溝通，密切交往合作，推動中朝傳統友好合作關係不斷向前發展。

外交部發言人表示，今年是朝鮮勞動黨建黨80周年；中朝是傳統友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針。

2009年10月，時任總理溫家寶曾正式友好訪問朝鮮，出席慶祝中朝建交60周年活動暨中朝友好年閉幕式，並與時任朝鮮領導人金正日會面。而國家主席習近平曾於2019年6月國事訪問朝鮮。

料與俄越老領導人一同出席黨慶

朝鮮勞動黨建黨80周年紀念活動定於周五（10日），朝中社指俄羅斯執政黨「統一俄羅斯黨」主席梅德韋傑夫、越共中央總書記兼國家主席蘇林，以及老撾人民革命黨總書記通倫，均受邀訪問平壤。預料他們將與李強一同出席慶祝儀式。韓聯社2日引述韓國聯合參謀本部報道，朝鮮正籌備舉行數萬人規模的閱兵儀式，可能展示新型洲際彈道導彈火星20。

朝鮮外相崔善姬9月底曾訪華並會見李強。韓國統一部當時推測認為，中韓、中美領導人10月底即將藉出席亞太經合組織（APEC）峰會期間雙邊會談之前，朝方要與中方提前協調應對方案。

中國外長王毅昨應約同韓國外長趙顯通電話40分鐘。韓聯社報道，此次通話討論了習近平訪韓出席APEC會議、韓中元首會晤，以及王毅先期訪韓為習近平鋪路等事宜。由於李強即將訪朝，報道提到，韓中外長也討論了朝鮮半島問題。趙顯表示希望中朝關係朝着有助於朝鮮半島無核化和實現和平的方向發展，並呼籲雙方繼續就此問題進行溝通。

中國外交部新聞稿指出，王毅強調中方始終重視中韓關係，願同韓方增進互信，排除干擾，深化合作，相互成就，共同為地區和平穩定與發展繁榮作出貢獻。