中國

中國要聞

胡錫進批地方官僚主義 籲推進社會寬鬆自由

【明報專訊】內地各地輿論管控趨嚴，《環球時報》前總編胡錫進前晚撰文批評有些地方政府的官僚主義、形式主義，對社會的精神繁榮形成了羈絆效應。文章稱，中國發展得這麼好，不是「管出來的」，而是釋放了社會活力，以社會主義市場經濟方式創造出來的；他呼籲在憲法秩序下推進社會的寬鬆和自由。

胡錫進在網文《我們憲法秩序下的寬鬆和自由，如何不斷推進？》中認為，中國整個國家空前自信，惟中國社會寬鬆自由發育不足，真正問題出現在官僚主義、形式主義上。處理問題時，一旦官僚主義加入進來，就會層層加碼；而形式主義一經擴散，肯定造成基層寬鬆與自由空間的縮小。

文章批評，一些地方出了事情，地方政府基本不敢召開記者會；而互聯網上一旦質疑某事，涉事地方的官方和輿論機構都非常緊張；而有些地方政府，則使出大力氣對付小問題。在應對具體問題時，把「不出事」作為最高信條，由此損害了基層的正常生態，從而損害了憲法秩序下寬鬆與自由的同步發展。

網紅被封原因未明 官媒促處置更透明

內地戶晨風、張雪峰、藍戰非等網紅上月突然被封殺，但涉事原因未明。中共山東省委機關報《大眾日報》旗下公眾號「撈輿工作室」上周三就此發文稱，外界對這些網紅被封理由有各種解讀，但基本都是猜謎語。文章認為，網絡平台管理也應遵循法治精神，有必要將處置程序更加透明。

相關字詞﹕寬鬆 官僚主義 網紅 網絡 胡錫進

