喀納斯暴雪封景區 行山需救者費用自負

新疆喀納斯景區降暴雪後，省道S232線部分路段出現嚴重積雪結冰，道路通行條件惡劣，大量遊客車輛滯留整夜。直至前日下午，公路部門經過除雪除冰，喀納斯景區道路恢復通行能力，滯留遊客陸續到達目的地。

喀納斯景區管理委員會昨發布《關於喀納斯景區暫停開放戶外徒步線路的公告》，提醒景區暫停開放期間，任何組織和個人不得擅自開展徒步、穿越、露營等各類戶外活動。違反規定擅自進入徒步線路，或因此陷入危險需要救援的，依據《旅遊法》規定，相關組織和被救助人應承擔相應的救援費用；如造成人身財產損害，其風險和責任由其自行承擔。

祁連山213行山客獲救

另邊廂，青海省政府昨日通報，截至前天晚上6時，已累計轉移並安置被困祁連山區213名行山客，除一人因失溫和高山症遇難外，其他人身體良好。目前仍在搜救。青海多個部門共派出368人次搜救、9輛次轉運大巴車，以及一輛移動通訊車，完成4架次無人機搜尋任務。

10月5日，大批行山愛好者通過網上組織，從甘肅省張掖市肅南裕固族自治縣擅自穿越祁連山區冷龍嶺區域時，被困青海省海北州門源回族自治縣老虎溝地區。據部分脫困者講述，其間風雪過大，連站都站不穩，有人還看到野狼。