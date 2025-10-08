明報新聞網
中國

中國要聞

長假消費 趨重煙火氣、夜遊、「奔縣」 「高德掃街榜」發觀察數據 「煙火小店」流量增3倍

【明報專訊】內地國慶中秋8天假期今天（8日）收官，「高德掃街榜」昨發布假期生活觀察，數據呈現長假旅遊消費趨勢：首先是「煙火氣」，其次是多元化、「夜遊」和「奔縣」親子遊火爆，粵人流最活躍。當中在預製菜風波後，許多特色小店在假期迎來了高光時刻，數據顯示「煙火小店」流量增長300%。

預製菜風波下「鑊氣」小店受捧

「煙火小店」是近年興起的一個概念，一般指人均消費較低，涵蓋不同種類餐飲美食的非連鎖單店商戶，在國家支持小型微型商戶的號召下，互聯網巨頭紛紛發力支持。而在早前預製菜風波之下，大批「鑊氣」足的煙火小店成為消費者追捧對象。

「高德掃街榜」數據顯示，這個假期有4億多人「用腳投票」、「掃街」尋味，本地生活餐飲行業訂單量均錄大幅增長，藏在街頭巷尾的煙火小店迎來流量高峰，整體增長達300%。

「天降流量」登榜 老闆發帖感謝

許多小店獲「天降流量」。廣州開業11年的「胡椒豬肚湯康王店」，在高德上的流量增長了540%；上海的「湘菜人家」流量增長達3倍；北京一家貴州米粉店漲幅也接近300%。一些「佛系經營」的老字號，則上演了「人在店中坐，榜從天上來」的驚喜。北京金鼎軒在沒有任何線上營運的情况下登榜，老闆激動地在微博發帖感謝。

本報打開香港掃街榜，顯示必吃美食的「狀元榜」首位是華嫂冰室，其次是一蘭拉麵。而在掃街榜的「飈升榜」名單中，近期搜索導航首位是銅鑼灣的炳記茶檔，其次是堅尼地城誠記。儘管有關食店對本地人來說未必高評分，但卻備受遊客青睞。

「為吃奔赴一座城」 粵人流最活躍

「長假美食吸引力城市榜」前三甲分別是四川、重慶和廣東，熱辣滾燙與清鮮本味分庭抗禮。長假期間，廣東是人員流動最活躍的省份，本地人跨城出遊，省外美食特種兵「為吃奔赴一座城」。

「夜遊」、「奔縣」（去小縣城旅遊）親子遊愈加火爆。「高德掃街榜」顯示，南昌、南寧、長沙成為夜生活活力城市前三名。在南昌，滕王閣周邊的交通繁忙時段從上午10時一直持續到晚上11時；洛陽的遊客則在夜晚涌向龍門石窟，體驗「夜遊」的特別感受；而在長沙坡子街，晚上10時周邊依然交通繁忙，通行時間是暢通時的2倍以上。

長假進入尾聲，各地出現返程人流車流。全國鐵路昨迎接客流高峰，發送旅客1905萬人次，計劃加開旅客列車1880列。廣東交警表示，昨車流量約951萬車次，有網民稱昨凌晨2時開車從湛江回廣州，歷時10個鐘頭。

