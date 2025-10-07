非遺賀中秋 佳節韻味濃

浙「茶仙子」展宋代技藝派月餅

蜀千年民俗串古今

央視報道，在浙江餘杭徑山村，由當地村民扮演的「茶仙子」，給遊客表演傳統的宋代點茶技藝，引得遊客連連讚歎。身著宋韻服飾的「茶仙子」們還派發徑山特色的素醬酥月餅，不少遊客駐足品嘗。杭州市餘杭區徑山書院工作人員周彥汝介紹，月餅是「以醬入酥」。這個醬是非遺古法醬，在徑山有非常悠久的歷史，最早可以追溯到唐宋時期。

四川蘆山有中秋逛「八月彩樓會」的習俗。擁有1800多年歷史的「八月彩樓會」融合了巡遊展演、鼓樂競技等民俗形式。實景劇表演把三國時期姜維守蜀等英雄故事和如今蘆山鄉村振興的新貌串聯。古今畫面在月光下交織，讓觀眾「觸摸歷史溫度、感受時代變遷」。

在廣東中山，龍舟競渡、非遺巡遊接連登場，為節日增添喜慶氣氛。白天在岐江河上，6艘龍舟在陣陣鏗鏘有力的鼓點中展開巡遊活動。夜幕降臨，萬眾矚目的非遺巡遊拉開帷幕，國家級非遺「六坊雲龍」、「西區醉龍」率先起舞，彰顯傳統民俗張力。

北京亦推出逾2400場文旅活動。其中，北京中秋國慶彩燈遊園會在世界公園舉辦，以「京彩世界奇妙夜」為主題，以非遺彩燈技藝為載體，將世界公園中微縮的世界文明地標轉化為沉浸式光影藝術盛宴。