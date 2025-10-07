珠峰營地現遺體 網民發帖尋友

有網民在「小紅書」稱，朋友靠無人機於珠峰東坡嘎瑪溝路線上的「卓湘營地」發現一名遇難者遺體，「已打包」。該網民向本報證實了這一消息。另有網民發布發現遺體的短片，表示無法確定遇難者是被凍死，還是因高山症喪生。卓湘營地是該路線海拔最低的營地之一，位於蘭花谷出口處，是許多珠峰東坡徒步行程的重要節點。

帖文下方許多留言表示，親友仍在山中處於失聯狀態，希望知情者提供幫助。另有網民昨發文稱，自己昨日和同伴艱難下山，並在路上幫助了一些沒帶頭燈、崴腳的受傷徒步客。

官方稱350人獲救未提傷亡

西藏定日縣昨披露，截至前晚11時，已有350人安全抵達曲當鎮接應點，身體狀况良好。另有200多名徒步客已取得聯繫。抵達接應點的遊客昨已轉移至曲當鎮及周邊酒店，由當局調配發放禦寒物資，保障餐飲供應，組織醫療健康檢查。日喀則政府播出安置點情况，旅客獲熱食後感動落淚。

不過，也有仍被困在措學仁瑪（東坡一處海拔約5000米觀景點）的徒步者表示，目前「沒吃沒喝沒熱水沒衣服」，「真的會死在這」。