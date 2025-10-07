明報新聞網
中國

中國要聞

逾百徒步客穿越祁連山被困 一人亡 私下組團分批次出發 雪山區仍有不明人數待援

【明報專訊】青海省政府新聞辦昨（6日）通報，逾百名遊客私下組團，從鄰省甘肅山區起步，徒步穿越祁連山區，其間受困青海老虎溝地區，其中一人因高山症死亡，截至昨上午搜救人員轉移137人。當局獲悉，日前還有其他批次徒步客進入當地，正派出搜救人員、無人機前往冷龍嶺雪山地區尋找。

青海省海北藏族自治州門源縣公安局前日接獲遊客報警，稱有大批遊客滯留門源縣北山鄉老虎溝地區。正值國慶假期旅遊安全嚴管期，事件驚動高層，青海省委書記吳曉軍、省長羅東川作出指示，並電話調度各部門部署。海北州、門源縣當天隨即組織調集公安、應急等部門力量140餘人，前往老虎溝搜救。

青海派300人及無人機續搜索

當局初步核實，百餘名徒步愛好者通過社交媒體私下組織，從甘肅省肅南縣皇城鎮百花掌區域出發，分不同批次徒步跨省前往老虎溝地區。海北州向甘肅省肅南縣通報，兩地合作，對徒步人員開展雙向搜尋和勸返。由於老虎溝地區平均海拔超過4000米，地形複雜，天氣多變，加之連續降雪，搜救難度較大。

截至前日上午8時，搜救隊證實一名41歲男性因失溫和高山症死亡，另外獲轉移的137人生命體徵穩定。同時，祁連山冷龍嶺區域有18名徒步人員滯留，前日就地安置，通知甘肅肅南當局於昨日轉移安置。

搜救隊從已轉移的徒步客處得悉，10月2至4日，還有其他徒步人員進入該區域。海北州累計投入搜尋力量300餘人、馬隊10餘匹、兩架次中型無人機，從甘肅肅南邊界和青海門源邊界，同步向冷龍嶺區域開展地氈式搜尋，最大限度保障徒步受困人員生命安全。

當局稱危險禁徒步 違者將追責

門源縣政府前日發通告，強調該縣祁連山區冷龍嶺區域危險性極大，嚴禁任何組織和個人在該區域開展徒步穿越活動，各旅行社、俱樂部、民間組織等社會團體不得以探險、穿越、科考、攀登雪山等為名，組織團隊和個人進入該區域，以及門源縣其他明確標識禁止進入的區域，開展徒步穿越、登山、探險、露營等活動。

通告指出，對擅自進入門源縣祁連山區域開展探險、穿越、徒步活動的組織和個人，造成的一切後果將被依法追究相關法律責任。

青藏高原在國慶中秋長假成為內地民眾徒步挑戰的熱門區域，除了此次青藏高原邊緣的祁連山區出現大規模違規徒步情况，此前西藏珠峰景區發生大批遊客因暴雪一度被困，位於青藏高原東部的青海省海南藏族自治州貴南縣，國慶期間也有6名遊客在直亥雪山被困，州縣94名救援人員、30名民兵搜救10小時，成功將之救出。

相關字詞﹕越野 甘肅 青海老虎溝 青藏高原 徒步

