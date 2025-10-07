「麥德姆」攜雨捲西南 廣西再迎山洪災害

昨晚8時，「麥德姆」位於越南高平省境內，強度為熱帶低壓，並逐漸減弱。不過氣象專家表示，未來兩天，「麥德姆」及其減弱後的殘餘環流仍將給西南部帶來持續暴雨天氣。中央氣象昨晚發布暴雨黃色預警，廣西西部、貴州西部、雲南東部和南部等地部分地區有大暴雨（截至今晚8時的24小時雨量高達150毫米）。其中，桂西的崇左市、百色市在半個月內連續收「樺加沙」、「博羅依」、「麥德姆」3個熱帶氣旋輪番襲擊，防洪形勢緊張。

「麥德姆」風力強勁超過「樺加沙」，昨凌晨過境防城港市，狂風暴雨造成市區內部分樹木倒伏、折斷，枯枝落葉遍地。在廣西北海街頭，也有大樹被連根拔起。昨恰逢中秋佳節，當地環衛和園林部門在中午前已基本將道路旁倒伏樹木等處理並清掃乾淨。包括廣東、海南及廣西多地由於提前採取「五停」（停課、停工、停業、停運、停航）等防範措施下，除了湛江地區農作物大批倒伏損失較大，暫未造成嚴重災情。國家防總決定於昨對雲南省啟動防汛四級應急響應，並派出工作組趕赴雲南協助指導做好防汛工作。

湛江水務公司辟謠「全市停水」

在貴州，花江峽谷大橋旅遊區官方公眾號昨發布緊急公告，「麥德姆」將於昨傍晚至夜間影響花江峽谷大橋地區，屆時將伴有強風及強降雨天氣。為確保廣大遊客的生命財產安全，花江峽谷大橋旅游區昨下午開始停止售賣大橋觀光電梯門票，並暫停遊客通過上橋電梯登橋。近期通車的花江峽谷大橋為世界第一高橋，橋面到水面高度為625米。

另邊廂，廣東湛江水務公司昨發布信息稱，前天晚間，受颱風影響，湛江市區個別社區部分用戶的用水受到影響，但全市供水系統運行總體平穩，網上有關「全市停水」的信息純屬謠言。