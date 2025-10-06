明報新聞網
廣西玉林多車連撞起火 兩童遇難

【明報專訊】內地正處十一中秋8天連休長假期，各地近日不時傳出交通事故。央視新聞昨（5日）報道，前晚7時許，深南高速G0412廣西玉林興業縣路段發生一宗5車相撞、兩車起火的交通事故，造成2人死亡，3人正在醫院治療。玉林市興業縣公安局昨發布通報稱，事發路段已恢復通行；目前正救治傷員、調查事故、善後處置。

一名經過事故現場的司機昨表示，現場一片狼藉，眾人都在救援，「好幾輛車相互碰撞在一起損壞挺嚴重的，還有幾輛撞到緊急車道的護欄邊上」。據現場圖片顯示，多部私家車相撞並損毁，有車輛燃起熊熊大火。

《瀟湘晨報》引述自稱是遇難者親屬的人士稱，其堂哥一家四口當時駕駛一輛黃色私家車從廣西貴港平南縣出發去旅遊，經事故路段期間遭遇車禍。該遇難者親屬表示，堂哥兩名女兒均遇難，一名正讀小學六年級，一名四五歲左右；「堂嫂燒得很嚴重」，已送到玉林市的醫院救治。

玉林市殯儀館工作人員表示，從車禍現場接到兩名燒傷嚴重的遇難者遺體，其中一名是小孩，另一名無法辨別。

玉林市興業縣公安局昨下午發布警情通報稱，該宗5車追尾的交通事故，造成2人死亡，3人受傷。事故發生後，該局警員趕到現場處置和疏導交通，協助救護車將傷者送醫救治，事發路段當晚已恢復通行。

