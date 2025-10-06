巴基斯坦兩太空人本月來華受訓

擬明年中國太空站執行一周任務

巴國媒體《今日巴基斯坦》上周五披露了前述消息。報道指，這項合作是在今年2月，中國載人航天工程辦公室與巴基斯坦太空與高層大氣研究委員會簽署一項重要協議後進行的。此次協議的簽署，標誌着中國政府將首次為外國選拔訓練太空人，中國太空站將迎來首名外籍太空人造訪。

根據協議，兩名巴基斯坦太空人將在中國接受訓練。其中一名太空人將作為科學有效載荷專家專注於專業研究，在中國太空站上進行開創性實驗。這些實驗將涵蓋生物學、醫學、應用物理學、航空航天學和天文學等領域。

今年3月，對於中巴簽署航天合作協議以及中國太空站將迎來巴基斯坦太空人，外交部發言人林劍在記者會表示，中國載人航天工程立項實施以來，始終堅持「和平利用、平等互利、共同發展」的原則，着眼面向全人類共享中國發展成果，主動開放中國空間站合作機會；「我們願同巴方共同努力，推動雙方航天合作不斷邁上新台階，使空間技術更好惠及兩國經濟社會發展」。