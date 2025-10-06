明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

麥德姆登陸風力超樺加沙 粵桂瓊多市「五停」 轉移逾35萬人

【明報專訊】颱風「麥德姆」昨（5日）下午2時50分許，在廣東省徐聞縣沿海登陸，登陸時近中心最大風速達151公里每小時，對廣東、海南兩省造成嚴重影響。因應颱風，廣東轉移逾15萬人，海南轉移近20萬人。廣東、廣西及海南多個城市採取「五停」（停課、停工、停業、停運、停航）措施。預計麥德姆今（6日）凌晨前還將在廣西防城港二次登陸。

綜合央視新聞、中新社等內地媒體報道，麥德姆昨下午在廣東徐聞東部沿海登陸，登陸時中心附近最大風力14級，時速151公里每小時，屬強颱風級，風力超過「樺加沙」，成為今年登陸廣東的最強颱風。麥德姆即將登陸時，廣東湛江吳川、徐聞等地海浪拍打上岸，風高浪急。

據氣象台預計，麥德姆暴風中心昨深夜至今凌晨將在廣西防城港二次登陸，屆時風力或仍有10級。廣西海事局5日上午8時啟動最高防颱一級應急響應，組織2萬餘艘涉漁船舶回港避風。北海潿洲島約2.6萬名在島遊客已全部完成疏運，無滯島旅客。

昨上午，廣東省委書記黃坤明主持召開視像調度會，要求廣東省迅速進入戰時狀態，以高度負責的態度和嚴謹細緻的作風，把各項防禦措施抓緊抓實抓到位，嚴陣以待、嚴防死守，全力以赴打贏這場颱風防禦硬仗。

因應颱風，廣東全省累計轉移逾15萬人。在海南，海南省應急管理廳披露，截至昨中午，海南全省應轉移危險地區人員近20萬人，全省3萬多艘漁船已完成機動轉移或回港避風。在颱風登陸前，包括廣東湛江、海南的海口及文昌和廣西北海均已提前採取「五停」措施。

麥德姆登陸期間，風力強勁。廣東廣播電視台報道，湛江一輛貨車被颱風吹襲側翻，有熱心市民冒着強風合力救出受傷司機。在廣東陽江陽江海陵島螺洲公園、沙扒灣，廣東吳川市大山江街道良美村，海南文昌市鋪前鎮等多處出現海水倒灌。

發改委安排2億助災後恢復

廣東省消防救援總隊昨日傍晚表示，截至5日下午6時，共接報此次颱風、強降雨相關警情71宗（湛江67宗、陽江3宗、茂名1宗），營救10人、疏散轉移人員57人。為推動盡快恢復正常生產生活秩序，國家發改委昨緊急安排2億元人民幣（約2.18億港元）中央預算內投資，支持廣東、海南兩省颱風災害災後應急恢復。

相關字詞﹕登陸 恢復 災情 麥德姆 颱風

上 / 下一篇新聞