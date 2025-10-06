麥德姆登陸風力超樺加沙 粵桂瓊多市「五停」 轉移逾35萬人

綜合央視新聞、中新社等內地媒體報道，麥德姆昨下午在廣東徐聞東部沿海登陸，登陸時中心附近最大風力14級，時速151公里每小時，屬強颱風級，風力超過「樺加沙」，成為今年登陸廣東的最強颱風。麥德姆即將登陸時，廣東湛江吳川、徐聞等地海浪拍打上岸，風高浪急。

據氣象台預計，麥德姆暴風中心昨深夜至今凌晨將在廣西防城港二次登陸，屆時風力或仍有10級。廣西海事局5日上午8時啟動最高防颱一級應急響應，組織2萬餘艘涉漁船舶回港避風。北海潿洲島約2.6萬名在島遊客已全部完成疏運，無滯島旅客。

昨上午，廣東省委書記黃坤明主持召開視像調度會，要求廣東省迅速進入戰時狀態，以高度負責的態度和嚴謹細緻的作風，把各項防禦措施抓緊抓實抓到位，嚴陣以待、嚴防死守，全力以赴打贏這場颱風防禦硬仗。

因應颱風，廣東全省累計轉移逾15萬人。在海南，海南省應急管理廳披露，截至昨中午，海南全省應轉移危險地區人員近20萬人，全省3萬多艘漁船已完成機動轉移或回港避風。在颱風登陸前，包括廣東湛江、海南的海口及文昌和廣西北海均已提前採取「五停」措施。

麥德姆登陸期間，風力強勁。廣東廣播電視台報道，湛江一輛貨車被颱風吹襲側翻，有熱心市民冒着強風合力救出受傷司機。在廣東陽江陽江海陵島螺洲公園、沙扒灣，廣東吳川市大山江街道良美村，海南文昌市鋪前鎮等多處出現海水倒灌。

發改委安排2億助災後恢復

廣東省消防救援總隊昨日傍晚表示，截至5日下午6時，共接報此次颱風、強降雨相關警情71宗（湛江67宗、陽江3宗、茂名1宗），營救10人、疏散轉移人員57人。為推動盡快恢復正常生產生活秩序，國家發改委昨緊急安排2億元人民幣（約2.18億港元）中央預算內投資，支持廣東、海南兩省颱風災害災後應急恢復。