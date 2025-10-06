長榮一日兩事故 客機擦尾擦撞

據《聯合報》，近日剛改艙完的長榮航空一架波音787型客機，4日下午1時45分從上海浦東國際機場返台，下午3時17分於桃園機場跑道發生機尾擦地，重飛後再次執行落地標準作業程序，機尾保護裝置受損。長榮航空客服人員指出，目前不清楚事故發生的具體原因，暫未收到涉事飛機和相關人員的處置情况，但可以確認的是該航線後續仍將正常飛行。

無獨有偶，昨天原本要從大阪飛回桃園的BR177航班，也傳出在大阪關西國際機場於地面作業途中不慎擦撞飛機，因此被迫取消。

兩架飛機均暫時無法派遣。對此長榮航空說明，4日BR711浦東至桃園航班，航機於桃園機場進場重飛落地後，機長通報航管及機務，重飛時出現異常信息，機務人員檢查航機，發現航機尾部防撞探測條尖端有磨損，將更換檢修防撞條。

另外，BR177大阪至桃園航班抵達關西國際機場停妥後，左側機身被作業中的空橋碰撞，為確保飛航安全，將檢查航機。長榮航空表示，當下已於登機門提供點心和飲水以及餐券，並協助旅客簽轉其他航班返台、部分旅客改搭隔日航班，造成旅客行程不便，長榮航空深感歉意。