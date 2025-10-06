明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

長榮一日兩事故 客機擦尾擦撞

【明報專訊】台灣中秋連假首日（4日）長榮航空發生兩宗意外，從上海返回台北的航班落地途中機尾擦地，大阪回台的另一航班在關西機場遭擦撞，兩起意外未造成人員傷亡。

據《聯合報》，近日剛改艙完的長榮航空一架波音787型客機，4日下午1時45分從上海浦東國際機場返台，下午3時17分於桃園機場跑道發生機尾擦地，重飛後再次執行落地標準作業程序，機尾保護裝置受損。長榮航空客服人員指出，目前不清楚事故發生的具體原因，暫未收到涉事飛機和相關人員的處置情况，但可以確認的是該航線後續仍將正常飛行。

無獨有偶，昨天原本要從大阪飛回桃園的BR177航班，也傳出在大阪關西國際機場於地面作業途中不慎擦撞飛機，因此被迫取消。

兩架飛機均暫時無法派遣。對此長榮航空說明，4日BR711浦東至桃園航班，航機於桃園機場進場重飛落地後，機長通報航管及機務，重飛時出現異常信息，機務人員檢查航機，發現航機尾部防撞探測條尖端有磨損，將更換檢修防撞條。

另外，BR177大阪至桃園航班抵達關西國際機場停妥後，左側機身被作業中的空橋碰撞，為確保飛航安全，將檢查航機。長榮航空表示，當下已於登機門提供點心和飲水以及餐券，並協助旅客簽轉其他航班返台、部分旅客改搭隔日航班，造成旅客行程不便，長榮航空深感歉意。

相關字詞﹕中秋假期 台灣 上海 波音787 長榮航空

上 / 下一篇新聞