《我的英雄學院》被指辱華 Coser再遭圍罵扯髮

綜合「極目新聞」等內地媒體報道，上周五，在成都世界線動漫展上，有一名男子疑扮演「辱華」動漫中的角色而遭到眾人圍攻；有人搶走Cosplayer的假髮，有人則質問其為何要扮演該動漫的角色。

現場短片顯示，涉事男子頭戴着半紅半白假髮，有人扯掉男子假髮並高舉作勝利狀，有人高呼「（日本）鬼子死絕」。男子試圖奪回假髮時引發眾人圍堵，場面一度失控。後有警員介入並將涉事Cosplayer帶走。

涉事男子被認為Cosplay日本動漫《我的英雄學院》中的角色。該動漫反派角色「志賀丸太」因名字有「辱華」之嫌而遭到內地網民抵制，該角色名字被認為是由侵華日軍731部隊實驗細菌名稱和對731實驗受害者的衊稱組合而成。在成都漫展上遭眾人圍堵搶奪假髮的，是前述動漫中紅白髮色的另一名人氣角色「轟焦凍」。今年內地已發生多次因扮演該角色而遭扯假髮事件。8月11日在四川遂寧一場動漫展，有人因扮演這一角色，被大批其他Cosplayer包圍指罵。

工作人員：著裝不能違公序良俗

成都世界線動漫展主辦方一名工作人員昨表示，事件發生於上周五晚7時許，地點是展場館外一處空地。工作人員說，在開展前就曾發布過著裝的相應提示，不能違背公序良俗。場館外的提示牌顯示，禁止任何可能涉及敏感政治、民族、歷史、宗教問題的服飾、標誌、徽章、行為活動。