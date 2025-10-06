明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

迫爆無車上山 雁門關遊客齊喊退票

【明報專訊】國慶中秋長假多個景區人多逼爆引不滿，位於山西省忻州市北部代縣、有「中華第一關」之稱的雁門關景區，因難以承受大客流採取限流措施，在排隊數小時均無等來觀光車接上山後，現場大批遊客不滿高喊「退票」。

網上短片顯示，現場大批遊客逼滿上山的路中並高喊「退票」。據遊客表示，雁門關景區是不允許乘客自駕上山的，遊客需將車停在停車場，乘坐景區統一的擺渡車上山。有人發文稱，「我揣着火熱的心想去一下雁門關，可你給我拒絕在了八公里以外，用時速一公里的速度前行，最後退票走人」。

雁門關景區工作人員表示，3日喊退票的是南門那邊的遊客，之前沒想到南門那邊會有那麼多的人，司機都不敢開車門，一開車門就全都湧上去了。該工作人員稱，已緊急加調了20多輛車，還派出了60多人到那邊維持秩序。

華山遊客滯索道排隊數小時

而在陝西華山景區，3日亦因人多，致大批遊客在景區索道排隊處滯留幾個小時，有遊客稱直到將近半夜12點才下山。遊客崔女士說，「我們排了5個小時隊，還有人排了7個小時。」她稱當日傍晚6時50分到達北峰索道排隊處附近，直到將近凌晨12時才坐上索道。

華山景區在4日發布通告稱，決定自傍晚6時起暫時關閉華山門徒步登山線路，對此工作人員表示，還沒有使用的票可以申請全款退票，索道正常營運，視天氣情况決定徒步線路是否開放。

相關字詞﹕索道 華山 雁門關 逼爆 退票 國慶中秋長假

上 / 下一篇新聞