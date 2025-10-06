迫爆無車上山 雁門關遊客齊喊退票

網上短片顯示，現場大批遊客逼滿上山的路中並高喊「退票」。據遊客表示，雁門關景區是不允許乘客自駕上山的，遊客需將車停在停車場，乘坐景區統一的擺渡車上山。有人發文稱，「我揣着火熱的心想去一下雁門關，可你給我拒絕在了八公里以外，用時速一公里的速度前行，最後退票走人」。

雁門關景區工作人員表示，3日喊退票的是南門那邊的遊客，之前沒想到南門那邊會有那麼多的人，司機都不敢開車門，一開車門就全都湧上去了。該工作人員稱，已緊急加調了20多輛車，還派出了60多人到那邊維持秩序。

華山遊客滯索道排隊數小時

而在陝西華山景區，3日亦因人多，致大批遊客在景區索道排隊處滯留幾個小時，有遊客稱直到將近半夜12點才下山。遊客崔女士說，「我們排了5個小時隊，還有人排了7個小時。」她稱當日傍晚6時50分到達北峰索道排隊處附近，直到將近凌晨12時才坐上索道。

華山景區在4日發布通告稱，決定自傍晚6時起暫時關閉華山門徒步登山線路，對此工作人員表示，還沒有使用的票可以申請全款退票，索道正常營運，視天氣情况決定徒步線路是否開放。