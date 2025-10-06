珠峰暴雪困近千遊客 官民百人營救 有人失溫失聯 積雪過深救援難

日喀則政府：首批隊伍已匯合遊客

據《三湘都市報》，今次的暴雪從4日開始，為近年國慶期間最強暴風雪，能見度驟降至不足1米，烏拉山口等關鍵路段被暴雪完全覆蓋。珠峰大本營登山遊客因道路結冰被困，被迫在帳篷中避險。多個徒步隊伍則滯留在曉烏錯、湯湘、熱嘎等營地。營地帳篷被積雪全包裹甚至壓塌，部分區域因降雪量過大導致帳篷被掩埋，運送物資的牦牛也因積雪過深無法行動。

至昨日晚，日喀則政府發布情况說明，稱據現場反映，物資保障充足、人員安全。第一批服務保障隊伍已與遊客匯合，正在開展接應服務工作。官方未透露受困的人員數量及具體情况。

積雪逾一米深 壓塌帳篷

一名受困者對本報表示，昨日跟隨牦牛工終於下山回到村裏，「聽司機說山上還有七八百人」。該受困者稍早在網上表示，在珠峰東坡遇到「超級大暴雪」，很多人的帳篷都塌了，「我的帳篷還在強撐，估計也快塌了。（凌晨）兩點多出去挖了一個多小時的雪」。

「極目新聞」引述昨日下午剛從珠峰東坡營地下山的孫先生表示，他9月28日到達營地，紮營地位於海拔4950米，下山要通過海拔5000多米的一個埡口。「3日晚山上開始下雪，到4日一直沒有停」，他說，自己4日在暴雪封路前搶先下了山。「聽山上朋友反饋當晚山上暴雪，許多人的帳篷都被壓塌了，營地積雪達一米多深，下山的通道全部被封了。」

珠峰景區宣布從10月4日下午5時50分起緊急關閉並停售門票，公告表示，受降雪天氣影響，珠峰景區境內路段出現積雪結冰等現象，能見度低，不具備車輛通行條件。景區目前正在緊急疏通道路。

有網民表示，昨日凌晨5時，西藏藍天救援隊接獲珠峰東坡被困人員求助電話。求助者稱，幾個營地估計還有近千人，暴雪致露營帳篷被壓垮，現場有人已出現失溫症狀，情况危急。有藍天救援隊隊員已到達營地，開始組織救援。

昨日有不少網民在社交平台尋人，表示自己有親友參加了珠峰東坡登山團，目前聯繫不上。

當地救援隊、村民、專業嚮導等已投入救援，但因信號中斷和積雪過深，救援難度極大。當地呼籲近期計劃前往的人，務必暫停行程，密切關注景區官方通知。西藏珠峰景區工作人員表示，當地村民和救援人員有幾百人都在山上剷雪，剷車已將部分通道疏通。4日晚到5日凌晨，已有部分人被救下山。

