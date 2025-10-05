彭博：華擬大規模投資美 推動特朗普撤國安限制

彭博社引述匿名消息稱，在上月的馬德里中美經貿會談期間，美方提出國家安全方面的擔憂，但雙方成功達成框架協議讓TikTok得以繼續在美國營運。中方還在會上提出其他條件，包括希望美方降低對在美中資工廠從中國進口產品的關稅；要求美國明確「反對台獨」，改變華府過去數十年的對台立場。

白宮發言人沒有就馬德里會談相關問題作出具體回應，強調當局重點是確保中國履行義務，繼續與中方接觸，為美國企業、農民和工人創造公平競爭環境。目前正值內地國慶假期，中國商務部尚未回應彭博社的置評請求。中國駐美國大使館發言人表示，希望美方與中方一道落實兩國元首通話達成的重要共識。

國家主席習近平與美國總統特朗普9月19日通電話時，達成保持良好關係、促進經貿合作等共識，習近平還提到希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視營商環境。彭博引述消息人士稱，美國不排除接受中國對美投資提議，中資營運、美國控股的「TikTok模式」可能是一種方案。

美前高官稱倘允中資湧美

等同讓美入一帶一路

美國前白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）認為，若允許中資湧入美國，是對華重大讓步，相當於讓美國加入「一帶一路」。美國眾議院中國事務特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，中國常在與美國的交易中「作弊」，警告不應放鬆投資限制。知情人士表示，即便中資得到特朗普放行，美國愈來愈多的州份正收緊對華政策。《朝鮮日報》引述韓國外交官員報道，特朗普計劃本月29日抵達韓國，出席中美元首會晤以及APEC企業領袖峰會。