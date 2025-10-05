孤獨經濟催生藍海市場

女工：買娃娃比彩禮便宜

在張姐家鄉，人們幾乎從未聽說過成人娃娃這類產品，「現在村裏單身漢也多，如果有了『娃娃』，也不怕得性病。」她補充道。

張姐這番話背後，是中國農村地區日益嚴峻的性別失衡問題。內地數據估算，全國農村「剩男」規模已近3000萬人。與此同時，全國結婚對數連續10年下滑，2024年已跌至610萬對，創下47年來新低；而同年的離婚對數卻按年增加5.7萬對，傳統的婚戀結構正在經歷深刻變化。

伴隨單身人口增長的是，加速到來的老齡化、少子化社會，碰撞網絡時代，「孤獨」從個人情緒演變為一種社會常態，並催生出龐大的「陪伴經濟」市場。而「陪伴」正成為AI應用快速落地場景之一，因比起動態的人形機械人，靜態的陪伴機械人對技術的要求較低。

近年，主打陪伴功能的機械狗、桌面機械人、仿生萌寵等產品，如雨後春笋般湧現。據預測，2025年至2028年間，中國AI情感陪伴行業市場規模將從38.7億元（人民幣，下同），猛增至595.1億元，年複合增長率高達148%。這種市場，在發達國家也已形成，吸引中國產品走出去。

依靠AI陪伴或更孤獨

面對這一藍海，科技巨頭、傳統玩具廠商與互聯網公司紛紛佈局。近月，雷軍、俞敏洪、朱嘯虎等商業領袖相繼投資陪伴玩具、年輕人潮玩及交互機械人領域。國內的中興通訊推出AI電子寵物「麻薯Mochi」，以其圓潤萌趣的造型和響應指令的能力，主打情感陪伴功能。國際方面，OpenAI已宣布與玩具巨頭美泰合作，推動AI技術與傳統玩具融合。

不過，AI情感陪伴產品亦可能導致用戶過度依賴、沉溺虛擬關係等爭議。有學者曾分析用戶數據發現，陪伴型AI用戶比平均人群「更孤獨」。美國就接連發生少年與AI機械人聊天成癮，最終自殺的案件。

（中國故事）