明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

孤獨經濟催生藍海市場

【明報專訊】從四川偏遠山區來廣東中山打工多年的張姐（化名），正在金三工廠的二樓車間為一副副娃娃軀體穿上襪子，完成出廠前的最後一道工序。談及這份特殊的工作，她樸實地笑道：「如果我有兒子，肯定要給他買一個，起碼比彩禮便宜。」

女工：買娃娃比彩禮便宜

在張姐家鄉，人們幾乎從未聽說過成人娃娃這類產品，「現在村裏單身漢也多，如果有了『娃娃』，也不怕得性病。」她補充道。

張姐這番話背後，是中國農村地區日益嚴峻的性別失衡問題。內地數據估算，全國農村「剩男」規模已近3000萬人。與此同時，全國結婚對數連續10年下滑，2024年已跌至610萬對，創下47年來新低；而同年的離婚對數卻按年增加5.7萬對，傳統的婚戀結構正在經歷深刻變化。

伴隨單身人口增長的是，加速到來的老齡化、少子化社會，碰撞網絡時代，「孤獨」從個人情緒演變為一種社會常態，並催生出龐大的「陪伴經濟」市場。而「陪伴」正成為AI應用快速落地場景之一，因比起動態的人形機械人，靜態的陪伴機械人對技術的要求較低。

近年，主打陪伴功能的機械狗、桌面機械人、仿生萌寵等產品，如雨後春笋般湧現。據預測，2025年至2028年間，中國AI情感陪伴行業市場規模將從38.7億元（人民幣，下同），猛增至595.1億元，年複合增長率高達148%。這種市場，在發達國家也已形成，吸引中國產品走出去。

依靠AI陪伴或更孤獨

面對這一藍海，科技巨頭、傳統玩具廠商與互聯網公司紛紛佈局。近月，雷軍、俞敏洪、朱嘯虎等商業領袖相繼投資陪伴玩具、年輕人潮玩及交互機械人領域。國內的中興通訊推出AI電子寵物「麻薯Mochi」，以其圓潤萌趣的造型和響應指令的能力，主打情感陪伴功能。國際方面，OpenAI已宣布與玩具巨頭美泰合作，推動AI技術與傳統玩具融合。

不過，AI情感陪伴產品亦可能導致用戶過度依賴、沉溺虛擬關係等爭議。有學者曾分析用戶數據發現，陪伴型AI用戶比平均人群「更孤獨」。美國就接連發生少年與AI機械人聊天成癮，最終自殺的案件。

（中國故事）

相關字詞﹕陪伴經濟 矽膠 少子化 孤獨經濟

上 / 下一篇新聞