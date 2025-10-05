明報新聞網
精細活仍靠手工 產出一隻需3天

【明報專訊】在這間矽膠娃娃工廠，每年有超過兩萬個被精心塑造的娃娃，出貨到世界各地。從燒焊內部骨架、澆灌原料到脫模成型，再到打磨、上妝、植髮等一系列過程，每一道工序皆由匠人親手完成。

傳統娃娃可「換頭」成AI娃娃

許多工藝需要精細手活，無法用機器替代。例如頭部髮際線毛髮、眉毛和眼睫毛，工作人員要按生長方向，將髮絲一根根按照生長規律，植入頭部，以追求極致的真實感。生產一隻娃娃需歷時3天。為提高效率，商務總監何向前指出，公司目前引用3D建模技術，進行表情掃描後，就能快速建立模型，時間縮短到之前十分之一。

在工廠研發中心完工的架子上，陳列着各種妝容的「美女頭」。當中一張面孔，竟與女星劉亦菲和張柏芝幾分神似。「我們接受客製化訂單，喜歡的明星都可以。」工作人員解釋道，但由於涉及肖像權的問題，「不會做到100%相似，（僅）做到七八成。」有聊天功能的AI矽膠娃娃，身體某些部位也有感應器，但關鍵設備安置在頭部，既有傳統娃娃用家也可「換頭」體驗。

工作人員介紹，各地客戶對審美的需求不同。中國客戶對皮膚、髮型等細節要求高，「更喜歡為娃娃打扮，像女朋友一樣」。歐美更奔放直接，青睞超豐滿的身形與實用功能，並且客製化需求多。一些訂單更是突破常規的狂想，從動物頭顱，到阿凡達造型無奇不有。

（中國故事）

中山 矽膠娃娃 矽膠公仔

