AI賦能 矽膠娃娃開聲變靈魂伴侶 大模型助力產業升級 社會變遷帶來陪伴市場

明報記者 沈燕媚

「來看看。」工作人員輕托起娃娃的手，矽膠手背的「血管」、皮膚的紋路清晰可見，幾乎與真人無異。展廳裏，來參訪的公司絡繹不絕，工作人員進一步演示經過AI賦能的娃娃。

「菲菲，你多少歲了？」工作人員站在一個形態逼真的紅裙女郎前問。

「女孩子的年齡是秘密。」菲菲動動嘴皮，俏皮地回答。

「你會做鬼臉嗎？」工作人員再問。

「啊？我現在在跟你語音啦，怎麼變鬼臉啦？超機車（台灣責怪人的用語）的咧！」菲菲半閉一隻眼回應。

會笑識撒嬌 懂方言外語

這款頗具互動感的產品，是中山金三智能科技有限公司去年底推出的MetaBox系列人偶，接入生成式AI模型後，娃娃不僅能與用戶正常聊天，也能用台灣腔「撒嬌」，還掌握四川話、東北話等方言及7個外國語言。

「國外版本主要用Meta的Llama模型，國內則採用Deepseek和豆包。」公司商務總監何向前介紹，因市場環境差異，國內版本暫未開放成人內容，僅提供日常交流功能；國外版本開發了更活躍的對話場景，支持「大膽聊天、挑逗」，設有護士、教師等8種角色可供選擇。使用者均需要將娃娃連接WiFi。

成立於2010年的金三公司，已是矽膠娃娃行業的知名企業。早在2016年，公司便響應客戶「希望娃娃會說話」的需求，嘗試接入百度、科大訊飛的語音系統，但受當時技術所限，對話內容簡單、回應遲滯，未能實現理想效果。

直到LLM技術日臻成熟，「讓娃娃像真人一樣交互」的設想才終成現實。「國內很多機器人公司還在探索落地場景，我們這個產業卻能迅速與AI結合。」何向前頗有感觸地說。

AI互動娃娃可自定聲音

擁長期記憶 深度學習

在定價方面，傳統娃娃在國外售價在1500至2000美元（約11,700至15,600港元），配備AI語音互動和表情識別的機械人頭娃娃則近3000美元（約23,340港元）。後者系統支持錄入「聲紋」，可根據用戶偏好自定聲音，包括輸入明星（須取得授權）的聲音。該公司近月還把MetaBox做成便攜頸鏈，給傳統娃娃戴上後「升級」，用戶付費對話，最高階月費79.9美元（約622港元）。AI娃娃可「擁有」長期記憶，能夠記住用戶信息深度學習。根據數據，已有用戶每日對話時間超過半小時。

不過在實際示範過程中，娃娃回答略有延遲，嘴唇開合稍顯機械，眼睛不會注視交談者，表情變化幅度有限，笑時嘴角僅微提。「要做到大笑是很難的，牽扯到多肌肉同時發力。」何稱目前娃娃能做有限動作，包括轉動頭部、眨眼睛等，第二代產品計劃增加更多動作，讓交互體驗更加人性化。

訂亡妻模樣娃娃 喪偶客解思念

市場上，類似玩偶的用家主要是娃娃愛好者、單身經濟群體。「也有年紀大的，想找個伴聊天。」何向前透露，曾有喪偶的男客戶，按照生前伴侶的模樣特徵訂製娃娃，以解思念之苦。「現在有了大模型之後，不僅可以做1：1比例的娃娃，還能錄入聲紋與對方聊天，這樣的需求，包括像養老群體陪伴等很多場景，在未來都有想像空間。」金三還與機構合作，開發用於心理疏導的仿生機械人，「未來，娃娃不只是成人市場」。

研減重技術 開發男娃娃

值得一提的是，展廳裏唯一的男性人偶，是一個是曾用於展會吸睛的瘦版「特朗普」模型，輪廓剛毅、身形挺拔，八塊腹肌與手臂青筋栩栩如生，卻是「女兒國」裏的獨特存在。

為何男娃娃極少？「主要是太重了。」何點出關鍵：「仿真娃娃體積大，重量達40公斤，是女性消費者卻步的現實門檻。」金三近期研發「減重」技術，推出了一款身高1.85米、「減重」至30公斤以內的男娃娃，讓女用家也能抱起。他坦言公司對男娃娃的開發和推廣仍在起步階段，計劃年底加入專為女性設計的男性角色。

在訪問期間，來參訪的人員一波又一波。「我們AI玩偶『破圈』後，國內許多公司非常感興趣。」何指出，公司今年訂單預計增長20%，增長動力主要來自國內。原因在於內地對機械人應用的龐大需求，特別是語音交互機械人。另一方面，過去內地社會對仿真娃娃這類產品的觀念較保守，「現在有更多的途徑獲取信息，接受度正在提高。」

海外訂單美國佔半

海外訂單則維持穩定格局。金三公司產品九成出口海外市場，其中美國佔半。談及此前關稅戰的影響，何表示，初時公司確實承受壓力，主要靠建立更多海外倉，提前準備更多熱銷款，以及改用成本更低的海運等措施，抵消關稅的影響。「現在美國訂單量比較穩定，娃娃也沒有加價，關稅帶來的成本上升，企業內部消化了。」同時，公司亦注重開拓歐洲、東南亞等「一帶一路」國家市場，以進一步分散風險。

（中國故事）

