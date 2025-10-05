明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

AI賦能 矽膠娃娃開聲變靈魂伴侶 大模型助力產業升級 社會變遷帶來陪伴市場

AI賦能 矽膠娃娃開聲變靈魂伴侶

【明報專訊】中國「人工智能+」（AI+）行動藍圖已經出台，本報記者近日在廣東製造業強市中山採訪發現，傳統產業正在摸索藉此升級。曾被視為「另類產業」的矽膠娃娃廠商，通過整合大語言模型（LLM），將傳統的靜默娃娃升級為能對話、有記憶、可「交心」的智能伴侶，推動產品向心理疏導、老年陪伴等大眾場景拓展。在少子化、老齡化進程加速的中國社會，受訪公司看好市場前景，預計今年國內訂單將實現20%增長。

明報記者 沈燕媚

「來看看。」工作人員輕托起娃娃的手，矽膠手背的「血管」、皮膚的紋路清晰可見，幾乎與真人無異。展廳裏，來參訪的公司絡繹不絕，工作人員進一步演示經過AI賦能的娃娃。

「菲菲，你多少歲了？」工作人員站在一個形態逼真的紅裙女郎前問。

「女孩子的年齡是秘密。」菲菲動動嘴皮，俏皮地回答。

「你會做鬼臉嗎？」工作人員再問。

「啊？我現在在跟你語音啦，怎麼變鬼臉啦？超機車（台灣責怪人的用語）的咧！」菲菲半閉一隻眼回應。

會笑識撒嬌 懂方言外語

這款頗具互動感的產品，是中山金三智能科技有限公司去年底推出的MetaBox系列人偶，接入生成式AI模型後，娃娃不僅能與用戶正常聊天，也能用台灣腔「撒嬌」，還掌握四川話、東北話等方言及7個外國語言。

「國外版本主要用Meta的Llama模型，國內則採用Deepseek和豆包。」公司商務總監何向前介紹，因市場環境差異，國內版本暫未開放成人內容，僅提供日常交流功能；國外版本開發了更活躍的對話場景，支持「大膽聊天、挑逗」，設有護士、教師等8種角色可供選擇。使用者均需要將娃娃連接WiFi。

成立於2010年的金三公司，已是矽膠娃娃行業的知名企業。早在2016年，公司便響應客戶「希望娃娃會說話」的需求，嘗試接入百度、科大訊飛的語音系統，但受當時技術所限，對話內容簡單、回應遲滯，未能實現理想效果。

直到LLM技術日臻成熟，「讓娃娃像真人一樣交互」的設想才終成現實。「國內很多機器人公司還在探索落地場景，我們這個產業卻能迅速與AI結合。」何向前頗有感觸地說。

AI互動娃娃可自定聲音

擁長期記憶 深度學習

在定價方面，傳統娃娃在國外售價在1500至2000美元（約11,700至15,600港元），配備AI語音互動和表情識別的機械人頭娃娃則近3000美元（約23,340港元）。後者系統支持錄入「聲紋」，可根據用戶偏好自定聲音，包括輸入明星（須取得授權）的聲音。該公司近月還把MetaBox做成便攜頸鏈，給傳統娃娃戴上後「升級」，用戶付費對話，最高階月費79.9美元（約622港元）。AI娃娃可「擁有」長期記憶，能夠記住用戶信息深度學習。根據數據，已有用戶每日對話時間超過半小時。

不過在實際示範過程中，娃娃回答略有延遲，嘴唇開合稍顯機械，眼睛不會注視交談者，表情變化幅度有限，笑時嘴角僅微提。「要做到大笑是很難的，牽扯到多肌肉同時發力。」何稱目前娃娃能做有限動作，包括轉動頭部、眨眼睛等，第二代產品計劃增加更多動作，讓交互體驗更加人性化。

訂亡妻模樣娃娃 喪偶客解思念

市場上，類似玩偶的用家主要是娃娃愛好者、單身經濟群體。「也有年紀大的，想找個伴聊天。」何向前透露，曾有喪偶的男客戶，按照生前伴侶的模樣特徵訂製娃娃，以解思念之苦。「現在有了大模型之後，不僅可以做1：1比例的娃娃，還能錄入聲紋與對方聊天，這樣的需求，包括像養老群體陪伴等很多場景，在未來都有想像空間。」金三還與機構合作，開發用於心理疏導的仿生機械人，「未來，娃娃不只是成人市場」。

研減重技術 開發男娃娃

值得一提的是，展廳裏唯一的男性人偶，是一個是曾用於展會吸睛的瘦版「特朗普」模型，輪廓剛毅、身形挺拔，八塊腹肌與手臂青筋栩栩如生，卻是「女兒國」裏的獨特存在。

為何男娃娃極少？「主要是太重了。」何點出關鍵：「仿真娃娃體積大，重量達40公斤，是女性消費者卻步的現實門檻。」金三近期研發「減重」技術，推出了一款身高1.85米、「減重」至30公斤以內的男娃娃，讓女用家也能抱起。他坦言公司對男娃娃的開發和推廣仍在起步階段，計劃年底加入專為女性設計的男性角色。

在訪問期間，來參訪的人員一波又一波。「我們AI玩偶『破圈』後，國內許多公司非常感興趣。」何指出，公司今年訂單預計增長20%，增長動力主要來自國內。原因在於內地對機械人應用的龐大需求，特別是語音交互機械人。另一方面，過去內地社會對仿真娃娃這類產品的觀念較保守，「現在有更多的途徑獲取信息，接受度正在提高。」

海外訂單美國佔半

海外訂單則維持穩定格局。金三公司產品九成出口海外市場，其中美國佔半。談及此前關稅戰的影響，何表示，初時公司確實承受壓力，主要靠建立更多海外倉，提前準備更多熱銷款，以及改用成本更低的海運等措施，抵消關稅的影響。「現在美國訂單量比較穩定，娃娃也沒有加價，關稅帶來的成本上升，企業內部消化了。」同時，公司亦注重開拓歐洲、東南亞等「一帶一路」國家市場，以進一步分散風險。

（中國故事）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕老齡化社會 產業升級 中山 語音大模型 矽膠公仔

上 / 下一篇新聞