明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

中印關係升溫月底復航 重燃K簽證反對聲音

【明報專訊】印度靛藍航空（IndiGo）當地時間2日晚宣布，本月26日起恢復印度加爾各答往來廣東廣州的直飛航班。這是中印兩國直飛客運航班中斷5年後首次恢復，標誌着兩國關係進一步升溫，「中印恢復直航」一度成為熱話，不過，卻意外地再度點燃「K簽證」話題討論，並被迅速冷卻。

靛藍航空昨天公布加爾各答-廣州航班更多細節，包括單程票價14,998印度盧比（折合約1315港元）起，目前開放預訂。印度《經濟時報》引述消息透露，印度航空（Air of India）也正準備恢復印度首都新德里直飛廣州的航線。

現可預訂 印媒稱印度航空亦籌恢復

印使館冀促印中關係正常化

中印客運航班在新冠疫情爆發後暫停，兩國僅保留部分貨運航班。疫情前，約三成中印直飛航班由靛藍航空、印度航空執行，另外七成由東方航空、南方航空、中國航空、山東航空執行。國內主要航點包括北京、上海、廣州、成都、昆明。印度有新德里、孟買、加爾各答。

印度駐華大使館周四晚發文稱，印中雙方目前已達成共識，印中兩國間連接指定通航點的直飛航線，於2025年10月底前恢復；具體實施需以兩國指定航空公司的商業決策為準。印度使館指出，恢復直航作為推動兩國關係逐步正常化舉措的一部分，兩國民航主管部門達成的共識，將進一步促進印中民間交往，為雙邊交流逐步正常化發揮積極作用。

面對中印民間交流加速，被認為利好印度人才來華的「K簽證」，再因直航而被輿論放大，甚至陰謀論。

K簽證旨吸外國人才 毋須工作邀約

所謂「K簽證」，是中國政府宣布10月1日起實施經國務院修改的《外國人入境出境管理條例》，在普通簽證類別，新增「K字簽證，發給入境的外國青年科技人才」。國家移民局表示，「K簽證」簽發給從境內外知名高校或者科研機構科學、技術、工程、數學學科（STEM學科）領域專業畢業並獲得相應學歷學位證書（學士學位及以上），或者在上述機構從事相關專業教育、科研工作的外國青年科技人才。

比起其他普通簽證，「K簽證」在入境次數、有效期、停留期方面擁有更多便利。持「K簽證」入境後可從事教育、科技、文化等領域交流及創業、商務等活動。「K簽證」僅對年齡和教育背景或工作經歷有特定要求，不要求國內有聘用或邀請單位。

國務院在8月中公布新修改的條例，但「K簽證」話題上周才在內地社交平台成為風暴式話題。事件源於美國總統特朗普9月19日宣布大幅提高H1B簽證申請費至10萬美元。印度媒體報道，印度人佔據H1B類簽證七成以上比例，將受重大影響，有關媒體並詳細介紹中國「K簽」及同美國H1B簽證對比。印媒的報道被《環球時報》等國內媒體轉載後引發關注，話題持續發酵。

內地反對「K簽證」聲音主要是質疑在當下青年失業率高企的情况下，是否有必要「捨近求遠」從外國引進人才。另一個讓「K簽證」連續多天上熱搜的原因，是基於不少人歧視印度人、認為「印度人熱中移民」，以及近年中印關係惡化、國內民族主義情緒升溫。

儘管「K簽證」尚未發出，不過網民翻查中國駐印度大使館數據，發現今年截至4月中國向印度公民批出簽證8.5萬份，到了9月這個數字升至26.5萬份，據此認為國家為了推進「科技強國」戰略，正加快引入印度人才。

而官方此前亦曾解釋，推出「K簽證」是基於「科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力」國策，中國發展需要世界人才的參與，中國發展也為世界人才提供機遇。

網民憂大批印度人獲K簽證 斥不顧失業率

官媒關評論 網民轉戰自媒體留言區

相關討論日趨激烈，話題相繼在社交平台遭到審查。央視等官媒報道「K簽證」相關新聞時，也選擇關閉評論區。相比之下，在一些地方媒體或自媒體的帖文下方，網民討論相當熱烈，清一色表達對「K簽」的反對。

部分官媒為新政策辯護。「人民日報評論」批評網絡觀點是「無稽之談」、「視野過於狹隘」，強調吸引的是青年才俊而非「低素質勞動力」，而且不能將「K簽證」同移民畫等號，又表示中國有足夠能力和信心應對，「不能因噎廢食」。《環球時報》前總編輯胡錫進撰文指出，政府有關部門有必要就設置「K簽證」的目的、將如何執行它、對該簽證啟動後實際效果的初步評估，向公眾做一些說明，以安人心，以正視聽。

目前正值整治網絡惡意挑動負面情緒問題的「清朗行動」，無論是「K簽證」還是「中印直航」，昨都在各大熱搜榜前十現身。

（熱搜話題）

相關字詞﹕中美關係 移民政策 民族主義 中印關係

上 / 下一篇新聞