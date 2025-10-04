中印關係升溫月底復航 重燃K簽證反對聲音

靛藍航空昨天公布加爾各答-廣州航班更多細節，包括單程票價14,998印度盧比（折合約1315港元）起，目前開放預訂。印度《經濟時報》引述消息透露，印度航空（Air of India）也正準備恢復印度首都新德里直飛廣州的航線。

現可預訂 印媒稱印度航空亦籌恢復

印使館冀促印中關係正常化

中印客運航班在新冠疫情爆發後暫停，兩國僅保留部分貨運航班。疫情前，約三成中印直飛航班由靛藍航空、印度航空執行，另外七成由東方航空、南方航空、中國航空、山東航空執行。國內主要航點包括北京、上海、廣州、成都、昆明。印度有新德里、孟買、加爾各答。

印度駐華大使館周四晚發文稱，印中雙方目前已達成共識，印中兩國間連接指定通航點的直飛航線，於2025年10月底前恢復；具體實施需以兩國指定航空公司的商業決策為準。印度使館指出，恢復直航作為推動兩國關係逐步正常化舉措的一部分，兩國民航主管部門達成的共識，將進一步促進印中民間交往，為雙邊交流逐步正常化發揮積極作用。

面對中印民間交流加速，被認為利好印度人才來華的「K簽證」，再因直航而被輿論放大，甚至陰謀論。

K簽證旨吸外國人才 毋須工作邀約

所謂「K簽證」，是中國政府宣布10月1日起實施經國務院修改的《外國人入境出境管理條例》，在普通簽證類別，新增「K字簽證，發給入境的外國青年科技人才」。國家移民局表示，「K簽證」簽發給從境內外知名高校或者科研機構科學、技術、工程、數學學科（STEM學科）領域專業畢業並獲得相應學歷學位證書（學士學位及以上），或者在上述機構從事相關專業教育、科研工作的外國青年科技人才。

比起其他普通簽證，「K簽證」在入境次數、有效期、停留期方面擁有更多便利。持「K簽證」入境後可從事教育、科技、文化等領域交流及創業、商務等活動。「K簽證」僅對年齡和教育背景或工作經歷有特定要求，不要求國內有聘用或邀請單位。

國務院在8月中公布新修改的條例，但「K簽證」話題上周才在內地社交平台成為風暴式話題。事件源於美國總統特朗普9月19日宣布大幅提高H1B簽證申請費至10萬美元。印度媒體報道，印度人佔據H1B類簽證七成以上比例，將受重大影響，有關媒體並詳細介紹中國「K簽」及同美國H1B簽證對比。印媒的報道被《環球時報》等國內媒體轉載後引發關注，話題持續發酵。

內地反對「K簽證」聲音主要是質疑在當下青年失業率高企的情况下，是否有必要「捨近求遠」從外國引進人才。另一個讓「K簽證」連續多天上熱搜的原因，是基於不少人歧視印度人、認為「印度人熱中移民」，以及近年中印關係惡化、國內民族主義情緒升溫。

儘管「K簽證」尚未發出，不過網民翻查中國駐印度大使館數據，發現今年截至4月中國向印度公民批出簽證8.5萬份，到了9月這個數字升至26.5萬份，據此認為國家為了推進「科技強國」戰略，正加快引入印度人才。

而官方此前亦曾解釋，推出「K簽證」是基於「科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力」國策，中國發展需要世界人才的參與，中國發展也為世界人才提供機遇。

網民憂大批印度人獲K簽證 斥不顧失業率

官媒關評論 網民轉戰自媒體留言區

相關討論日趨激烈，話題相繼在社交平台遭到審查。央視等官媒報道「K簽證」相關新聞時，也選擇關閉評論區。相比之下，在一些地方媒體或自媒體的帖文下方，網民討論相當熱烈，清一色表達對「K簽」的反對。

部分官媒為新政策辯護。「人民日報評論」批評網絡觀點是「無稽之談」、「視野過於狹隘」，強調吸引的是青年才俊而非「低素質勞動力」，而且不能將「K簽證」同移民畫等號，又表示中國有足夠能力和信心應對，「不能因噎廢食」。《環球時報》前總編輯胡錫進撰文指出，政府有關部門有必要就設置「K簽證」的目的、將如何執行它、對該簽證啟動後實際效果的初步評估，向公眾做一些說明，以安人心，以正視聽。

目前正值整治網絡惡意挑動負面情緒問題的「清朗行動」，無論是「K簽證」還是「中印直航」，昨都在各大熱搜榜前十現身。

（熱搜話題）