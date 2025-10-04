北京聞風：國慶假期 消費升級有「招」 ／文：鍾鳴九

分析人士指出，當前旅遊消費仍是內地國慶假期拉動經濟的顯著因素，同時也正尋找新的增長點。

今年內地國慶節與中秋節假期合併，連休比往常多一天。據交通運輸部節前預測，本次長假預計跨區域人員流動量將達到23.6億人次，平均每天大概2.95億人次，按年增3.2%左右。

因此，市場普遍對今年國慶假期期望較高。北京在假期啟動「2025年全球首發節」，推出重磅IP首展、潮流品牌首發，吸引消費者；上海則推出松江「上海之根」文化旅遊節以及德國啤酒節、江南吃貨節等。官方透露，今年9月下旬至10月下旬期間，內地將舉辦超2.9萬場次文旅活動，發放逾4.8億元（人民幣，下同）消費補貼，加強文旅、餐飲、住宿等方面聯動互促。如浙江將在金秋文旅消費季，累計發放文旅消費券4775萬元。

有觀察人士指出，近年內地長假旅遊消費成績不錯，但也面臨升級難題。旅遊、出行向來是長假的消費重點，但近年，旅遊出行需求過旺造成景區遊人擁擠、高速公路擁堵等狀况，出遊體驗不佳。

今年9月，商務部等9部門印發《關於擴大服務消費的若干政策措施》聚焦「服務消費」，其中多條款涉及培育並支持各地文化演出產業、體育賽事產業。

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍認為，旅遊消費在服務消費中附加值並不算高，擴大服務消費應找新的方向。文化演出和體育賽事是很好的發展方向，比如近年的「演唱會經濟」、「蘇超」、「浙BA」等，都有不錯的經濟效益。

旅遊體驗欠佳 文娛消費或成新方向

今年國慶長假，內地演出經濟、賽事經濟成績初現。10月1至8日，北京已開票的營業性演出達364台2102場，包含傳統戲曲、現代先鋒劇、古典音樂會、流行演唱會等。截至10月2日，尚未結束的2025中國網球公開賽，賽事的門票銷售額已突破8800萬元，賽期綜合消費額已達3356萬元，中網特許商品銷售額超1000萬元，較去年均有顯著增長。此外，還有上海網球大師賽、2025葫蘆果音樂節和明星演唱會等拉動消費顯著。

蘇劍認為，相較於旅遊消費，演出經濟、賽事經濟不限於長假，發展空間更大，或許是未來內地服務消費升級的一個重要方向。

文：鍾鳴九