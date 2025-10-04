景區超載 千人滯留世界第一橋

花江峽谷大橋9月28日正式通車，其橋面距水面625米、長度1420米，「橫豎」都是世界第一。「極目新聞」報道，花江峽谷大橋旅遊區受到遊客青睞，假期遊客數量激增。有遊客前日稱，近千名旅客在大橋滯留了數個小時。貞豐縣文旅局工作人員表示，「遊客確實太多了，一天就有一萬多人」，超出景區承載量，擺渡車一直持續不停運，還是忙不過來。大橋旅遊區表示，車輛預約直至黃金周結束均已滿額。

花江峽谷大橋旅遊區昨還公告，由於大橋的最高橋塔觀光區的星際咖啡尚未開放，對已購買橋塔全程觀光票的遊客致歉，遊客可全額退款，或選擇遊玩625米高玻璃棧道等項目。

泰山酒店爆滿 餐廳推過夜椅

在山東泰山，大量遊客登山看日出。不過前日凌晨景區下雨並有大風，大批遊客擠爆廁所避雨，山上的酒店爆滿，不少餐館提供座椅供人過夜，收費約60元（人民幣，下同）一人。還有酒店在網絡平台推出「假日方案」，99元可享一個夜宿座位，並附即食麵、熱水、手機充電與Wi-Fi服務。

另外，泰山景區管委會昨日發布通告，泰山門票預售當天達到上限，暫停售票。