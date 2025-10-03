特朗普稱月尾晤習 聚焦美大豆採購

美財長：貿談有望重大突破

路透社報道，秋季是美國大豆交易最重要的時間段，但中國今年尚未從美國採購大豆，改從南美進口。來自美國大豆主要產區北達科他州的共和黨參議員霍文（John Hoeven）周二聽取駐華大使龐德偉的報告後表示，不認為中國有明確時間恢復進口美國大豆，美方要繼續向中方施壓，同時向本地農民提供支援。貝森特周四稱，將會在下周二公布支持農民的政策。

特朗普日前在社交平台Truth Social發帖表示，「我國的豆農正蒙受損失，因為中國為了談判而停止購買（美國大豆）」。貝森特表示，遺憾看到中國領導層將美國農民、特別是豆農當作中美貿易談判棋子；他強調美國最近達成幾乎每個貿易協定都包含購買美國農產品的條款，將有其他國家取代中國。

韓國《朝鮮日報》報道，習近平將於本月31日訪韓，出席在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會，他將停留兩晚。韓國政府消息人士稱，中美領導人會晤、中韓領導人會晤也將在慶州舉行。