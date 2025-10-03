明報新聞網
中國

中國要聞

解放軍仿建台北中樞擴3倍練「斬首」 衛星揭原尺寸複製台外交部司法院 掘地道通總統府貼近實戰

【明報專訊】繼美國《紐約時報》近日援引衛星圖像和專家報道，披露解放軍在東南地區擴建導彈基地「威懾台灣，對抗美國影響力」之後，日本《產經新聞》周三（1日）引用日本智庫「國家基本問題研究所」（國基研）公布最新衛星圖像，指解放軍已在內蒙古朱日和訓練基地內，完成模擬台北總統府所在博愛特區的擴建工程，以長達280米的地下通道連接「司法院」與「總統府」，強化對台「斬首作戰」的演練能力。

《產經新聞》報道，據國基研披露的衛星影像分析，模擬台司法院的工程約於2020年8月動工，2021年完成。此外，「司法院」旁一棟紅色屋頂新建築也在2023年11月前動工，今年4月接近竣工。研究人員指出，該紅屋頂建築與台灣國防部後備指揮部內部設施外觀高度相似，顯示解放軍演練時不僅模擬攻打「總統府」，也將其他戰時關鍵機構納入攻擊與控制計劃。

演練攻擊博愛特區關鍵機構

解放軍原尺寸複製台北博愛特區街道，以及區內總統府、司法院、外交部等建築，該訓練區域2020年起擴張幅度已接近3倍。博愛特區是台灣政治中樞。國基研指出，解放軍在這些模擬設施，不只建造，還持續做模擬實戰演練。國基研研究員中川真紀表示，目前朱日和訓練基地加快發展，訓練更貼近實戰，新建「司法院」與「總統府」地下通道，「這或許是為了向台灣施壓，讓台灣知道，即使修建地下隧道也無路可逃」。

《產經新聞》台北支局前局長矢板明夫昨在facebook撰文稱，朱日和這些高度還原的建築，反映北京當局針對台灣領導人與政府機關的清除作戰，已進入具體戰術層級。同時也有意圖向台灣發動心理戰，藉由公開類似設施，營造解放軍已「準備就緒」的威嚇氣氛。

曾公開攻「總統府」 陸：例行演習

內蒙古朱日和聯合作戰戰術訓練基地總面積約1066平方公里（接近香港陸地總面積），是解放軍最大規模的演訓場。2015年，央視曾公開播出解放軍演練攻入模擬台北總統府的畫面，當年大陸國防部曾稱是年度例行性軍事演習，「不針對任何特定目標」。2022年7月官媒披露的解放軍演訓畫面，也出現紅藍兩軍在台「總統府」周邊攻防對抗。

就美媒、日媒藉最新衛星圖披露解放軍相關動態，由於適逢內地十一長假，外交部、國防部等暫未回應。

