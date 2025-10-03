景區國慶票售罄 假裝旅遊迎高峰

由於人滿為患，四川九寨溝景區在周三發布「溫馨提示」，指景區2日至6日門票已達到最大承載量，線上所有渠道已停售。北京故宮博物院小程序顯示，景區2日至7日均已約滿。《新京報》指國家博物館、陝西歷史博物館、南京博物院、湖南博物院等熱門博物館一票難求，直至中秋節（6日）前後處於約滿狀態。

「登泰山是靠人送上去」成熱搜

交通運輸部最新數據顯示，假期第二天（2日），預計全社會跨區域人員流動量2.89億人次，按年增長2.2%。人山人海，連上山也有「助力」。一則「女子稱登泰山是被人潮傳送上去」的話題昨登上熱搜。短片中，女子站在泰山觀景台，身後是摩肩接踵的人群。她笑稱自己「全程沒怎麽抬過腳」，全靠遊客的「推力」挪動上去。

美團報告指出，今年假期遊客在同一城市停留的時間顯著變長，在單一城市停留7至8天的遊客數量，較去年同期增長50%以上。

景點爆滿之餘，部分商家推出「假裝旅遊」的生意亦迎來高峰。「藍鯨新聞」報道，內地多數社交平台的帖文會自帶IP位置，有人藉此營造「出國旅行」的假象。一些商家推出代發朋友圈、代拍旅遊實况圖等服務。

報道指，單一定位的收費基本在8至50元，實况照片價格則介乎於3至20元。一名賣家指出，國外定位需要40元，並附贈兩張實况圖。如果發「九宮格」需以每張10元的價格加購，即共付110元。不過有客服提醒，「真正精緻的人喜歡少發幾張，太多就刻意了」。

時值國慶假期，有賣家透露平日一天10幾、20單定位生意，國慶需求會更多，需要提前預約。部分賣家還推出包日服務，五、六十元錢代發一日的「朋友圈」。亦有職業賣家推出航班頭等艙、高爾夫等「高端場景」，價格幾乎是普通照片的兩倍，回頭客多為小網紅。