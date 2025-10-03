明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

景區國慶票售罄 假裝旅遊迎高峰

【明報專訊】內地國慶中秋長假（10月1日至8日）各地遊客人數大增，昨有2.89億人次出行，多個熱門景區相繼宣布後續幾天的門票售罄。同時，另一門小眾生意「假裝旅遊」亦迎來訂單高峰，不少商家推出代發朋友圈、代拍旅遊實况圖等服務，用家最低付8元（人民幣，下同）便能營造「高端旅遊」。

由於人滿為患，四川九寨溝景區在周三發布「溫馨提示」，指景區2日至6日門票已達到最大承載量，線上所有渠道已停售。北京故宮博物院小程序顯示，景區2日至7日均已約滿。《新京報》指國家博物館、陝西歷史博物館、南京博物院、湖南博物院等熱門博物館一票難求，直至中秋節（6日）前後處於約滿狀態。

「登泰山是靠人送上去」成熱搜

交通運輸部最新數據顯示，假期第二天（2日），預計全社會跨區域人員流動量2.89億人次，按年增長2.2%。人山人海，連上山也有「助力」。一則「女子稱登泰山是被人潮傳送上去」的話題昨登上熱搜。短片中，女子站在泰山觀景台，身後是摩肩接踵的人群。她笑稱自己「全程沒怎麽抬過腳」，全靠遊客的「推力」挪動上去。

美團報告指出，今年假期遊客在同一城市停留的時間顯著變長，在單一城市停留7至8天的遊客數量，較去年同期增長50%以上。

景點爆滿之餘，部分商家推出「假裝旅遊」的生意亦迎來高峰。「藍鯨新聞」報道，內地多數社交平台的帖文會自帶IP位置，有人藉此營造「出國旅行」的假象。一些商家推出代發朋友圈、代拍旅遊實况圖等服務。

報道指，單一定位的收費基本在8至50元，實况照片價格則介乎於3至20元。一名賣家指出，國外定位需要40元，並附贈兩張實况圖。如果發「九宮格」需以每張10元的價格加購，即共付110元。不過有客服提醒，「真正精緻的人喜歡少發幾張，太多就刻意了」。

時值國慶假期，有賣家透露平日一天10幾、20單定位生意，國慶需求會更多，需要提前預約。部分賣家還推出包日服務，五、六十元錢代發一日的「朋友圈」。亦有職業賣家推出航班頭等艙、高爾夫等「高端場景」，價格幾乎是普通照片的兩倍，回頭客多為小網紅。

相關字詞﹕國慶假期 假裝旅遊 九寨溝 黃金周 國慶中秋

上 / 下一篇新聞