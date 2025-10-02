明報新聞網
中國

中國要聞

西貝降價挽客 棄25分鐘上菜承諾

【明報專訊】近日深陷輿論風波而客流大減的內地連鎖餐廳西貝昨（1日）起下調價格，並取消承諾25分鐘上齊菜品的政策。西貝餐廳服務員表示，目前門店的大部分菜品「現炒現做」，食材也是每天新鮮進貨。

綜合內媒報道，西貝不少菜品降價10%至20%，但降價力度未及網傳水平。西貝早前傳出將在10月1日開始下調全國門店的菜品價格，有網民發帖稱，西貝降價20%至40%，力度罕見，而且決定突然，各地門店忙於處理，有門店來不及印製新的菜單，直接用貼紙修改價格。

以「羅永浩套餐」套餐為例，其中13道菜有7道在北京降價，包括草原嫩烤羊排由119元（人民幣，下同）降至99元，原價663元的「羅永浩套餐」降至598元，降幅約10%。

店員強調「現炒現做」 成效待驗

據《南方都市報》，西貝用於承諾「25分鐘上齊菜品」的標誌性沙漏已經不再出現在顧客面前。西貝餐廳服務員強調，門店經過調整後大部分菜品都是「現炒現做」，食材也都是當日現買，上午、中午各進貨一次。

西貝近日還向就餐顧客發放百元人民幣無門檻代金券，不過這些都未能立即挽回客流。北京回龍觀地區門店昨天午市仍有近半座位空置，與一旁的其他食肆形成鮮明對比。有西貝職員表示，昨天是內地國慶黃金周假期首日，很多人在外旅遊或在家休息，同時也承認門店客流近期受影響。

相關字詞﹕預製菜 降價 羅永浩 西貝

