美貿易代表：盼中美「非敏感」領域增貿易

稱美無意立即調整對華關稅

路透社報道指出，格里爾的發言顯示，美國無意在中美第三次暫緩關稅到期前立即調整對華關稅。格里爾出席紐約經濟俱樂部活動時表示，「如果你去問總統（特朗普），和中國之間是否已經達成協議，那他會說55%關稅就是協議」。格里爾表示，中方在稀土方面的籌碼讓他們在談判中更有自信，提出更多要求。他又補充，中國近年的「戰狼外交」也影響到經貿領域原本更偏技術性的談判。

格里爾還稱，自中美關係正常化以來，美國對中國的開放程度「令人難以置信」，但中國並未向美國展現出同等的開放。被問及特朗普政府是否有意入股Nvidia（英偉達）時，格里爾沒有正面回應，稱特朗普「對每一間表現良好的企業都有興趣入股」。

謝鋒：中美應恪守不衝突底線

中國駐美大使謝鋒當地時間周一晚在駐美使館國慶招待會上表示，中美要拉長合作清單，做大合作蛋糕，非法移民、芬太尼、電信詐騙、金融犯罪、癌症防治、傳染性疾病和人工智能等完全可以成為雙方合作亮點和增長點。謝鋒強調，中美要妥處矛盾分歧，做和平穩定的維護者，恪守不衝突不對抗的底線。