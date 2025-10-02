明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

美貿易代表：盼中美「非敏感」領域增貿易

【明報專訊】美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）當地時間周二（9月30日）表示，對中國貨物徵收55%左右的關稅是一個「良好現狀」，但特朗普政府希望找到能實現雙邊貿易更自由增長的領域。格里爾表示，希望繼續和中方保持常態化對話，爭取更均衡的雙邊貿易關係，在美國農產品、中國消費品等「非敏感」領域增加貿易。

稱美無意立即調整對華關稅

路透社報道指出，格里爾的發言顯示，美國無意在中美第三次暫緩關稅到期前立即調整對華關稅。格里爾出席紐約經濟俱樂部活動時表示，「如果你去問總統（特朗普），和中國之間是否已經達成協議，那他會說55%關稅就是協議」。格里爾表示，中方在稀土方面的籌碼讓他們在談判中更有自信，提出更多要求。他又補充，中國近年的「戰狼外交」也影響到經貿領域原本更偏技術性的談判。

格里爾還稱，自中美關係正常化以來，美國對中國的開放程度「令人難以置信」，但中國並未向美國展現出同等的開放。被問及特朗普政府是否有意入股Nvidia（英偉達）時，格里爾沒有正面回應，稱特朗普「對每一間表現良好的企業都有興趣入股」。

謝鋒：中美應恪守不衝突底線

中國駐美大使謝鋒當地時間周一晚在駐美使館國慶招待會上表示，中美要拉長合作清單，做大合作蛋糕，非法移民、芬太尼、電信詐騙、金融犯罪、癌症防治、傳染性疾病和人工智能等完全可以成為雙方合作亮點和增長點。謝鋒強調，中美要妥處矛盾分歧，做和平穩定的維護者，恪守不衝突不對抗的底線。

相關字詞﹕謝鋒 中美角力 中美貿易談判

上 / 下一篇新聞