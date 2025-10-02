12萬人天安門觀升旗

據中新社，10月1日清晨，天安門廣場舉行升旗儀式，逾12萬名民眾見證這一時刻。有民眾早在前一晚8時許到場，到了晚9時，觀禮區前三排已座無虛席。有網民發文稱，凌晨4點20分排隊，5點40分通過安檢，「這兩天天安門地鐵不開，從王府井打車，的士不打表，直接叫價150元。」

在海拔3079米的峨眉山金頂，一架無人機懸掛五星紅旗，在金頂上空升起。5000名遊客齊聚看日出，同時參與這場特別的升旗儀式。

還有祝福來自太空。正在中國「天宮」太空站的神舟二十號太空人陳冬、陳中瑞和王杰齊齊換上寫有祝福祖國字句的紅色上衣，向民眾送上祝福。「我們在中國空間站祝福偉大的祖國國泰民安、繁榮昌盛。」

中國海警黃岩島自然保護區升旗

中國海警昨日發布影片，顯示中國海警達濠艦（3304）的執法員，近日在黃岩島國家級自然保護區海域，執行常態化管控任務，並在海疆一線舉行隆重升旗儀式，慶祝國慶。畫面所見，海警人員們高喊「海疆有我在，祖國請放心」的口號。同日，解放軍南部戰區通報稱，9月以來組織海空兵力，持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化管控力度，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。