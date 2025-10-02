十一逾3億人出行 高速路大塞車 廣東長節前車流破千萬 有深圳車主15個鐘未出省

假期期間，小型私家車在全國收費公路免費通行。不少人提前出行，車潮自30日起大量湧入高速公路，導致大塞車。高空俯瞰的圖片可見密集車流，因道路兩側一邊是白色車頭燈，一邊是無窮無盡的紅色尾燈，這一畫被網民戲稱為「鴛鴦鍋」。

9小時變21個鐘 車主後悔未坐高鐵

據潮新聞昨報道，從浙江杭州開車回山東泰安的楊先生，特意選在假期提前半天出發，結果到了距離杭州不足100公里的湖州就開始塞車。這趟原本9個小時的車程，開了21小時才回到家。楊先生後悔地表示：「已老實，下次還是坐高鐵。」

深圳車主安先生同樣提前一日在30日中午，由寶安福永出發，回湖南邵陽。結果開了15個小時車仍未出廣東，路上車流量非常大，「一堵車，車輛排起的長龍就有一二十公里」。路上還發生了不少追尾事故。他直到1日早上9時才回到家。這段600多公里的車程，他足足開了21個小時。

新能源汽車要充電也不容易。不少網民反映，在進出北京、杭州、武漢及廣深等地的高速公路服務區，充電樁前排隊要等1至4個小時。為了避免混亂，不少充電樁服務人員要排隊叫號。上游新聞報道，從廣州出發回湖北的辰女士，前晚在湖南官莊服務區準備充電。該服務區有2個充電樁和4個充電口，但充一輛車需時40分鐘，結果她排了3小時才充上電，加上充電近1小時，最終前後花了4小時。

交運部料18.7億人次自駕出行

交通運輸部預估，今年中秋國慶假期自駕出行將達18.7億人次，佔出行總量的近八成。假期首日（1日），全社會跨區域人員流動量預估3.36億人次，較去年增長1.7%。公路的人員流動量預估為3.1億人次。

廣東交通部門數據顯示，全省高速公路在30日單日車流量，以1001.36萬車次打破歷史峰值，並首次突破「千萬車次」大關。此外，全國鐵路昨日亦迎來假期客流最高峰，預計發送旅客2300萬人次。一些大型高鐵站包括杭州東站通宵運營，車站特設夜間休息室，供乘客使用電動梳化。

個假期各地人山人海，多地傳統景區包括故宮博物院、九寨溝景區、三星堆博物館等門票首日售罄。「反向」旅遊湧入小城，成為愈來愈多旅客的首選。京東研究院一份調研顯示，54.2%的受訪者在十一假期有「遊小城」計劃。

平台「去哪兒」數據顯示，用戶昨日入住了全國近2000個縣城的酒店和民宿。頭十位的熱門縣城有四川九寨溝、福建平潭、廣西陽朔、新疆布爾津、江西婺源、吉林安圖、貴州荔波等。

