明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

江門大滅蚊 砍樹剷花圃綠化盡廢 全體公務員銷假抗疫 「一刀切」做法惹居民不滿

【明報專訊】廣東江門基孔肯雅熱疫情9月突然暴發，一周新增近3000宗個案，當地政府下令將「大滅蚊」作為當前最重要「政治任務」。高壓之下，基層防蚊工作愈演愈烈，曾是植樹先鋒的新會區，有村莊被砍走幾十年的大樹，甚至古樹也未能倖免；有居民自家天台園藝被全部剷除；各區大面積噴灑滅蚊藥，當地人自嘲生活在「霧都」。所有公務員取消國慶8天休假滅蚊，政府昨日發布《告全體市民書》，呼籲「保持鬥志、決戰攻堅」，並強調不配合防疫者將「依法處置」。

明報記者 劉曉宇

位於江門市新會區中西部的大澤鎮，有5萬多常住人口。大澤鎮村民梁女士家門口有一棵自家種的大樹，9月底被防蚊工作人員砍倒。「我們的樹生得好好的，下面都是用花圃圍住，無雜草的，都『一刀切』話要砍了。」梁女士對本報表示，「現在成個村都是被砍的樹。」

「他們將村裏面幾十年的大樹都砍了，簡直是破壞綠化。」梁女士發來的相片中，道路兩旁堆滿樹幹和枝葉，粗壯的樹幹被橫切，只留下光禿禿的樹樁。有吊臂和挖泥車正在路上工作。她表示，村民反對砍樹，但新會區的工作人員說「上面指示的」，要村民「自己同上面反映」。

村民反對砍樹 當局稱為「公平」

本報周二（9月30日）嘗試向新會區政府了解砍樹滅蚊原因，新會區衛健局辦公室工作人員稱，具體防蚊措施「是底下工作人員負責」，衛健局「不太清楚，建議向大澤鎮指揮部了解」。工作人員表示，現在到國慶都是防疫關鍵時期，「要攻堅」。

當局以「公平」之名，為「一刀切」做法解畫。「那些來指揮（砍樹）的人說，砍到這裏、就要砍了那裏，一路砍下來，不然其他（已被砍樹的）人有意見。」梁女士又稱村裏有一棵大榕樹，「人家都說是古樹，區（工作人員）今日就砍了」。她感嘆一周前「樺加沙」來襲時，「颱風都無樹倒過」。

梁女士說，村中仍有許多無人看管的溝渠，田間也有很多雜草，唯獨為了「防蚊」把樹砍了，讓村民都十分不解，而負責人員也沒有給出合理解釋。「所以我就好難明，為什麼要砍樹，不是處理重要的雜草、積水問題先。」她說，未聽到其村有基孔肯雅熱疫情，亦覺得砍樹之後蚊蟲和之前差不多，反而「綠化無了，居民出去，連個遮蔭地方都無」。

在基孔肯雅熱擴散至江門前，新會區近年一直在大規模植樹，推動生態和文旅工作。省委機關報《南方日報》去年報道，新會區2024年完成植樹8.6萬棵，通過「黨建紅」推動「生態綠」，「進一步提升了鎮村綠化水平」‌。大澤鎮去年植樹約1.7萬棵，新建蓮塘村體育公園、潮透村水松樹公園等村級公園，以及一大批小花園、小公園。今年3月，大澤鎮黨委還搶抓植樹造林黃金期，組織鎮村黨員幹部、群眾代表等100餘人，在潮透村開展新春植樹活動。

此前在佛山滅蚊行動中，不少居民家中花草被清空，有園藝愛好者至今仍在維權。江門許多居民也有同樣遭遇。江海區禮樂街道居民小萍自建房天台的小花園，前幾天在她上班時被搬空。回到家，原本花團錦簇的天台只剩下冰冷的絲網和鐵架，她看着精心養護的花草被垃圾車運走。「自家房子我也不想有積水，我的花都擺在花架上，隔開空間方便清掃落葉。」小萍無奈地說。

小萍認為，清理園藝的行動有「形式主義」之嫌。「隔壁整條村很多人的綠化都比我多，有的還是無人居住雜草叢生，樓頂果樹原封不動在上面。就因為我的房子在路邊比較顯眼。」她說自己的損失「已經不想去說」，「改變不了事實，沒有任何補償，他們也償還不了我的時間和細心照顧」。

對此，江海區政府公號辦工作人員稱，防蚊工作「倒積水、清垃圾、宣傳都有在做」。江海區衛健局辦公室則表示，一線公務員「都去工作了」，其他信息「都不方便透露」，匆匆收線。據了解，江門全市機關單位包括學校，國慶中秋8天取消休假，所有職工強制進行滅蚊工作，編外和外包人員也必須執行。

當地港人：蚊少咗 人煩擾

在江門居住的港人馬先生（化名）表示，鶴山、新會等江門地區防疫嚴厲，公務員個個都要值班，「聽講江門、鶴山、新會衛建委主任炒咗」。

馬先生在當地開店，有關部門人員一天來三四次，來自不同政府部門，相當緊張，要求清理花盆積水、雜物，每日早晚噴消毒水，每個商戶每兩日派蚊香。「花園小樹砍光，只留大樹，天台大都要清理，出動吊機清垃圾。」他表示，「蚊係少咗嘅，衛生監控嚴咗」，惟居民覺得被打擾。

據江門市衛健局通報，9月28日，全市新增報告基孔肯雅熱確診病例416宗，其中江海區45宗、新會區108宗；9月29日，全市新增報告基孔肯雅熱確診病例380宗，其中江海區45宗、新會區98宗。

江門市委常委會9月26日召開擴大會議，要求把加大滅蚊作為當前最重要的政治任務，爭分奪秒、全面動員、全社會參與，眾志成城滅殺毒蚊，確保實現國慶前有效控制疫情的目標。

上 / 下一篇新聞