江門大滅蚊 砍樹剷花圃綠化盡廢 全體公務員銷假抗疫 「一刀切」做法惹居民不滿

位於江門市新會區中西部的大澤鎮，有5萬多常住人口。大澤鎮村民梁女士家門口有一棵自家種的大樹，9月底被防蚊工作人員砍倒。「我們的樹生得好好的，下面都是用花圃圍住，無雜草的，都『一刀切』話要砍了。」梁女士對本報表示，「現在成個村都是被砍的樹。」

「他們將村裏面幾十年的大樹都砍了，簡直是破壞綠化。」梁女士發來的相片中，道路兩旁堆滿樹幹和枝葉，粗壯的樹幹被橫切，只留下光禿禿的樹樁。有吊臂和挖泥車正在路上工作。她表示，村民反對砍樹，但新會區的工作人員說「上面指示的」，要村民「自己同上面反映」。

村民反對砍樹 當局稱為「公平」

本報周二（9月30日）嘗試向新會區政府了解砍樹滅蚊原因，新會區衛健局辦公室工作人員稱，具體防蚊措施「是底下工作人員負責」，衛健局「不太清楚，建議向大澤鎮指揮部了解」。工作人員表示，現在到國慶都是防疫關鍵時期，「要攻堅」。

當局以「公平」之名，為「一刀切」做法解畫。「那些來指揮（砍樹）的人說，砍到這裏、就要砍了那裏，一路砍下來，不然其他（已被砍樹的）人有意見。」梁女士又稱村裏有一棵大榕樹，「人家都說是古樹，區（工作人員）今日就砍了」。她感嘆一周前「樺加沙」來襲時，「颱風都無樹倒過」。

梁女士說，村中仍有許多無人看管的溝渠，田間也有很多雜草，唯獨為了「防蚊」把樹砍了，讓村民都十分不解，而負責人員也沒有給出合理解釋。「所以我就好難明，為什麼要砍樹，不是處理重要的雜草、積水問題先。」她說，未聽到其村有基孔肯雅熱疫情，亦覺得砍樹之後蚊蟲和之前差不多，反而「綠化無了，居民出去，連個遮蔭地方都無」。

在基孔肯雅熱擴散至江門前，新會區近年一直在大規模植樹，推動生態和文旅工作。省委機關報《南方日報》去年報道，新會區2024年完成植樹8.6萬棵，通過「黨建紅」推動「生態綠」，「進一步提升了鎮村綠化水平」‌。大澤鎮去年植樹約1.7萬棵，新建蓮塘村體育公園、潮透村水松樹公園等村級公園，以及一大批小花園、小公園。今年3月，大澤鎮黨委還搶抓植樹造林黃金期，組織鎮村黨員幹部、群眾代表等100餘人，在潮透村開展新春植樹活動。

此前在佛山滅蚊行動中，不少居民家中花草被清空，有園藝愛好者至今仍在維權。江門許多居民也有同樣遭遇。江海區禮樂街道居民小萍自建房天台的小花園，前幾天在她上班時被搬空。回到家，原本花團錦簇的天台只剩下冰冷的絲網和鐵架，她看着精心養護的花草被垃圾車運走。「自家房子我也不想有積水，我的花都擺在花架上，隔開空間方便清掃落葉。」小萍無奈地說。

小萍認為，清理園藝的行動有「形式主義」之嫌。「隔壁整條村很多人的綠化都比我多，有的還是無人居住雜草叢生，樓頂果樹原封不動在上面。就因為我的房子在路邊比較顯眼。」她說自己的損失「已經不想去說」，「改變不了事實，沒有任何補償，他們也償還不了我的時間和細心照顧」。

對此，江海區政府公號辦工作人員稱，防蚊工作「倒積水、清垃圾、宣傳都有在做」。江海區衛健局辦公室則表示，一線公務員「都去工作了」，其他信息「都不方便透露」，匆匆收線。據了解，江門全市機關單位包括學校，國慶中秋8天取消休假，所有職工強制進行滅蚊工作，編外和外包人員也必須執行。

當地港人：蚊少咗 人煩擾

在江門居住的港人馬先生（化名）表示，鶴山、新會等江門地區防疫嚴厲，公務員個個都要值班，「聽講江門、鶴山、新會衛建委主任炒咗」。

馬先生在當地開店，有關部門人員一天來三四次，來自不同政府部門，相當緊張，要求清理花盆積水、雜物，每日早晚噴消毒水，每個商戶每兩日派蚊香。「花園小樹砍光，只留大樹，天台大都要清理，出動吊機清垃圾。」他表示，「蚊係少咗嘅，衛生監控嚴咗」，惟居民覺得被打擾。

據江門市衛健局通報，9月28日，全市新增報告基孔肯雅熱確診病例416宗，其中江海區45宗、新會區108宗；9月29日，全市新增報告基孔肯雅熱確診病例380宗，其中江海區45宗、新會區98宗。

江門市委常委會9月26日召開擴大會議，要求把加大滅蚊作為當前最重要的政治任務，爭分奪秒、全面動員、全社會參與，眾志成城滅殺毒蚊，確保實現國慶前有效控制疫情的目標。