粵蘇省長北調封疆大吏 王偉中許昆林掌內蒙遼寧

中聯部長劉建超撤職 換劉海星

還有未經官宣的人事變動，中聯部網站昨更新「部領導」欄，部長一位撤下盛傳「出事」多時的劉建超，更改為劉海星。現年62歲的劉海星曾長期在外交系統工作，2018年起任中央國安辦副主任。

新華社昨發布了多個地方人事調整的消息。中共中央決定，王偉中任內蒙古自治區黨委書記。翻查公開資料，王偉中今年63歲，山西朔州人，是第二十屆中央委員。王偉中曾在水利電力部、國家科委及科技部任職。2014首次空降山西擔任省委常委等職。王偉中2017年二度跨省，南下任廣東省委常委、深圳市委書記；2022年1月當選廣東省省長，至此番履新。

深圳書記孟凡利將接廣東省長

廣東省委昨日決定，深圳市委書記孟凡利任省政府黨組書記。依照內地官場慣例，孟凡利將代理省長，待省人大會議召開時將被選舉為廣東省長，接替王偉中遺缺。另據內蒙古政府網站顯示，蒙古族的包鋼已經擔任內蒙古自治區政府黨組書記，料將填補王莉霞空缺，後者在8月22日被宣布因涉嫌嚴重違紀違法接受調查審查。

江蘇和遼寧昨也有人事調整。中共中央決定，許昆林任遼寧省委書記，郝鵬不再擔任遼寧省委書記職務。許昆林生於1965年5月，福建永春人，第二十屆中央委員。許昆林曾長期在國家發改委工作，2017年3月，他調任上海市副市長。2020年9月，許昆林跨省任江蘇省委常委、蘇州市委書記。2021年10月任代省長，次年1月真除，至此番調整。

江蘇省委昨決定，劉小濤任省政府黨組書記。依照慣例，劉小濤亦將升任江蘇省長，填補許昆林北上空缺。

劉小濤生於1970年7月，廣東興寧人，長期在廣東工作，曾任汕頭市長、潮州市委書記、廣東省政府秘書長等職。2020年上半年，劉小濤跨省升任浙江省副省長，2021年8月出任浙江省委常委兼溫州市委書記，2023年10月出任江蘇省委常委、蘇州市委書記。