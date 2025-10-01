明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

粵蘇省長北調封疆大吏 王偉中許昆林掌內蒙遼寧

【明報專訊】中共中央政治局召開會議翌日，內地有4個省份昨（9月30日）進行高層人事調整。其中，廣東省長王偉中跨省北上，履新內蒙古自治區黨委書記，65歲的原內蒙古書記孫紹騁年屆退休卸任；另一經濟大省江蘇的省長許昆林亦北上，接替同樣65歲的郝鵬擔任遼寧省書記。

中聯部長劉建超撤職 換劉海星

還有未經官宣的人事變動，中聯部網站昨更新「部領導」欄，部長一位撤下盛傳「出事」多時的劉建超，更改為劉海星。現年62歲的劉海星曾長期在外交系統工作，2018年起任中央國安辦副主任。

新華社昨發布了多個地方人事調整的消息。中共中央決定，王偉中任內蒙古自治區黨委書記。翻查公開資料，王偉中今年63歲，山西朔州人，是第二十屆中央委員。王偉中曾在水利電力部、國家科委及科技部任職。2014首次空降山西擔任省委常委等職。王偉中2017年二度跨省，南下任廣東省委常委、深圳市委書記；2022年1月當選廣東省省長，至此番履新。

深圳書記孟凡利將接廣東省長

廣東省委昨日決定，深圳市委書記孟凡利任省政府黨組書記。依照內地官場慣例，孟凡利將代理省長，待省人大會議召開時將被選舉為廣東省長，接替王偉中遺缺。另據內蒙古政府網站顯示，蒙古族的包鋼已經擔任內蒙古自治區政府黨組書記，料將填補王莉霞空缺，後者在8月22日被宣布因涉嫌嚴重違紀違法接受調查審查。

江蘇和遼寧昨也有人事調整。中共中央決定，許昆林任遼寧省委書記，郝鵬不再擔任遼寧省委書記職務。許昆林生於1965年5月，福建永春人，第二十屆中央委員。許昆林曾長期在國家發改委工作，2017年3月，他調任上海市副市長。2020年9月，許昆林跨省任江蘇省委常委、蘇州市委書記。2021年10月任代省長，次年1月真除，至此番調整。

江蘇省委昨決定，劉小濤任省政府黨組書記。依照慣例，劉小濤亦將升任江蘇省長，填補許昆林北上空缺。

劉小濤生於1970年7月，廣東興寧人，長期在廣東工作，曾任汕頭市長、潮州市委書記、廣東省政府秘書長等職。2020年上半年，劉小濤跨省升任浙江省副省長，2021年8月出任浙江省委常委兼溫州市委書記，2023年10月出任江蘇省委常委、蘇州市委書記。

相關字詞﹕中共中央 孟凡利 省長 王偉中 內蒙古 人事調動

上 / 下一篇新聞