國慶長假大城提前塞車 多地政府讓車位

【明報專訊】內地國慶中秋長假（1日至8日）今天展開，深圳等多個主要城市的高速公路離城方向，由昨日清晨起已塞車。為方便各地遊客，廣東省多地政府機關單位宣布向遊客「讓車位」。

今年國慶中秋黃金周，不少人選擇9月28日至30日提前請假，拼出12天超長假期。北京、上海、成都、重慶等城市的主要出城高速，由昨清晨起已出現嚴重堵塞。北京昨傍晚出現節前「超級晚高峰」，環路車燈閃爍，媒體形容車流如「白龍赤龍相向游動」。

8日假期料23.6億人次跨區流動

深圳甚至在昨日凌晨5時開始塞車，通往機場的高架橋上排起長龍，車尾燈形成一片「紅海」。高鐵深圳北站人流量亦一直處於高峰。廣東省交通運輸廳預計，昨日迎來節前車流首波高峰，流量約1008萬車次。國慶中秋假期及前後一天（9月30日至10月9日），廣東省高速公路路網日均車流量預計約932萬車次。其中，港珠澳大橋日均車流量約2.02萬車次。

據央視新聞報道，國慶中秋8日假期，全社會跨區域人員流動量預計將達23.6億人次。全國鐵路在9月29日至10月10日，預計發送旅客2.19億人次，10月1日將迎來最高峰，日均開行列車約1.3萬列。

廣東、湖北、安徽、浙江等地都有縣市政府開放停車場予民眾使用，廣東包括順德、梅州、揭陽、潮州等地開放政府機關大院免費停車。江蘇揚州市、浙江衢州市、重慶榮昌區等地政府和機關飯堂對外開放，湖北赤壁市政府食堂主打18元特色套餐。

